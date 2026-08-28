DE
FR
Abonnieren
Nichts verpassen:Blick-Livestream

Jetzt ist Haakon König
Was passiert nach dem Tod von König Harald V.?

Norwegen trauert um König Harald V.: Der mit 89 Jahren älteste amtierende Monarch Europas ist am Freitagmorgen im Spital gestorben, wo er zuletzt wegen einer bakteriellen Blutinfektion behandelt wurde. Wie geht es nun weiter in Norwegen?
Publiziert: 08:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 20 Minuten
Kommentieren
1/2
König Harald V. ist am 28. August 2026 gestorben.
Foto: IMAGO/NTB

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • König Harald V. (†89) ist tot
  • Für sein Begräbnis sind 1,7 Millionen Franken aus Staatsmitteln vorgesehen
  • Kronprinz Haakon (53) wird nun König von Norwegen
Bildschirmfoto 2017-08-17 um 09.30.04.jpg
Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

Das norwegische Volk trauert um seinen beliebten König Harald V. (†89), Europas ältesten amtierenden Monarchen. Der Palast teilte am Freitagmorgen mit: «Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald ist am Freitag, dem 28. August, um 06:35 Uhr im Rikshospitalet friedlich eingeschlafen.» Sein Sohn Kronprinz Haakon (53) wird nun König.

Was passiert jetzt, nachdem König Harald V. gestorben ist? Der Ablauf ist staatlich und verfassungsrechtlich vorbereitet.

Die Todesnachricht wird bekannt gegeben

Nach dem medizinisch festgestellten Tod von König Harald V. wurde das Königshaus, die Regierung und die zuständigen staatlichen Stellen nun informiert. Anschliessend wurde die Nachricht offiziell verkündet. Einen öffentlich bekannten Codenamen wie «Operation London Bridge» bei der britischen Königin Elizabeth II. (1926–2022) gibt es in Norwegen nicht.

Norwegen trauert

Nach der offiziellen Todesmeldung beginnen nun in Kürze die staatlichen Trauerzeremonien: Beflaggung auf halbmast, militärische Ehren, öffentliche Trauer und die Organisation der Beisetzung. Der konkrete Zeitplan muss nun erstellt werden. Sein Abschied wird zu einem nationalen Ereignis.

König Haralds V. letzte Ruhestätte ist vorbereitet

Norwegens König Harald V.
Foto: IMAGO/NTB

Darüber muss nicht mehr entschieden werden. Für König Harald V. und Königin Sonja ist ein neuer Sarkophag vorgesehen. Dafür sind rund 20 Millionen norwegische Kronen aus staatlichen Mitteln eingeplant, das sind umgerechnet rund 1,7 Millionen Schweizer Franken. Ihre letzte Ruhestätte soll das königliche Mausoleum auf der Festung Akershus in Oslo sein. Der Sarkophag wird bislang geheim gehalten.

Mehr zu den norwegischen Royals
Hier verbringen die Royals ihre Sommerferien
Von Kate bis Frederik
Hier verbringen die Royals ihre Sommerferien
Marius Borg Høiby hat kein Geld für Schadensersatzzahlung
Staatskasse muss herhalten
Borg Høiby hat kein Geld für Schadensersatz-Zahlung
Prinzessin Ingrid Alexandra ist wieder bei Mama Mette-Marit
Auch Haakon ist auf dem Weg
Prinzessin Ingrid Alexandra ist wieder bei Mama Mette-Marit
Norwegische Royals feiern ihre WM-Helden
Mit Video
Könige unter sich
Norwegische Royals feiern ihre WM-Helden

Kronprinz Haakon wird sofort König

Mit König Haralds V. Tod gibt es keine Thronvakanz: Kronprinz Haakon wird automatisch König Haakon VIII. und übernimmt unmittelbar die verfassungsmässigen Aufgaben des Staatsoberhaupts. Eine Wahl oder Übergangszeit gibt es nicht, die Thronfolge ist in der norwegischen Verfassung geregelt. Den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung legt er anschliessend vor dem Storting, dem norwegischen Parlament, ab. Seine bisherige Regentschaft – also die vorübergehende Vertretung seines kranken Vaters – endet. Mit Haralds V. Tod beginnt Haakons eigene Amtszeit als König.

Kronprinz Haakon von Norwegen.
Foto: Keystone

Keine Krönung für Haakon

Haakon muss nicht gekrönt werden. Eine Krönung ist in Norwegen nicht mehr vorgeschrieben. Möglich wäre später eine feierliche Segnung des neuen Königspaares im Nidarosdom – wie sie das aktuelle Königspaar Harald und Sonja 1991 erhielten. Für Haakons Amtsantritt ist sie nicht nötig.

Prinzessin Mette-Marit wird Königin

Für Kronprinzessin Mette-Marit (53) wird der Wechsel besonders einschneidend. Erst am 17. Juni erhielt sie im Riks-Spital eine erfolgreiche Lungentransplantation. Der Palast teilte damals mit, die Transplantation sei «so weit erfolgreich» verlaufen. Mette-Marit bleibt gesundheitlich angeschlagen. Mit der Thronbesteigung ihres Ehemannes Kronprinz Haakon wird sie Königin. Ihr Skandalsohn Marius Borg Høiby (29) aus einer früheren Beziehung gehört nicht zur Thronfolge. Die gemeinsamen Kinder mit Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus (20), bleiben dagegen erbberechtigt.

Kronprinz Haakon, sein skandalöser Stiefsohn Marius Borg Høiby und dessen Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit.
Foto: DUKAS

Für Ingrid Alexandra ändert sich alles

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) ist ab heute die Nummer eins der Thronfolge. Ihr Vater, Kronprinz Haakon, wird jetzt König, womit sie auf auf Platz eins vorrückt und Kronprinzessin wird. Ihr Bruder Prinz Sverre Magnus folgt auf Platz zwei. Für die junge Prinzessin ist das ein gewaltiger Einschnitt: Aus der Studentin wird die künftige Königin Norwegens. Ihre Ausbildung bleibt zwar wichtig – derzeit studiert sie als Austauschstudentin an der Universität Oslo –, doch ihre offiziellen Aufgaben und die Vorbereitung auf ihre spätere Rolle werden deutlich wachsen. Sie wird eines Tages die erste Königin Norwegens.

Prinzessin Ingrid Alexandra. Sie wird dereinst die erste Königin von Norwegen.
Foto: EPA

Was wird aus Königin Sonja?

Mit Haralds Tod wird Sonja ihren Titel als Königin behalten. Sie ist die verwitwete Königin, nicht mehr die amtierende Königin, und bleibt ein wichtiges Mitglied der norwegischen Königsfamilie. An die Stelle des bisherigen Königspaares werden Haakon VIII. und Mette-Marit treten. Sonja könnte weiterhin offizielle Aufgaben übernehmen und bei wichtigen Anlässen an der Seite ihres Sohnes und ihrer Familie auftreten – allerdings ohne die Rolle der amtierenden Königin.

König Harald V. und Königin Sonja sind seit dem 29. August 1968 verheiratet.
Foto: imago/PPE
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen