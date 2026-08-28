Norwegen trauert um König Harald V.: Der mit 89 Jahren älteste amtierende Monarch Europas ist am Freitagmorgen im Spital gestorben, wo er zuletzt wegen einer bakteriellen Blutinfektion behandelt wurde. Wie geht es nun weiter in Norwegen?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Harald V. (†89) ist tot

Für sein Begräbnis sind 1,7 Millionen Franken aus Staatsmitteln vorgesehen

Kronprinz Haakon (53) wird nun König von Norwegen

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Das norwegische Volk trauert um seinen beliebten König Harald V. (†89), Europas ältesten amtierenden Monarchen. Der Palast teilte am Freitagmorgen mit: «Mit tiefer Trauer geben wir bekannt, dass Seine Majestät König Harald heute verstorben ist. König Harald ist am Freitag, dem 28. August, um 06:35 Uhr im Rikshospitalet friedlich eingeschlafen.» Sein Sohn Kronprinz Haakon (53) wird nun König.

Was passiert jetzt, nachdem König Harald V. gestorben ist? Der Ablauf ist staatlich und verfassungsrechtlich vorbereitet.

Die Todesnachricht wird bekannt gegeben

Nach dem medizinisch festgestellten Tod von König Harald V. wurde das Königshaus, die Regierung und die zuständigen staatlichen Stellen nun informiert. Anschliessend wurde die Nachricht offiziell verkündet. Einen öffentlich bekannten Codenamen wie «Operation London Bridge» bei der britischen Königin Elizabeth II. (1926–2022) gibt es in Norwegen nicht.

Norwegen trauert

Nach der offiziellen Todesmeldung beginnen nun in Kürze die staatlichen Trauerzeremonien: Beflaggung auf halbmast, militärische Ehren, öffentliche Trauer und die Organisation der Beisetzung. Der konkrete Zeitplan muss nun erstellt werden. Sein Abschied wird zu einem nationalen Ereignis.

König Haralds V. letzte Ruhestätte ist vorbereitet

Darüber muss nicht mehr entschieden werden. Für König Harald V. und Königin Sonja ist ein neuer Sarkophag vorgesehen. Dafür sind rund 20 Millionen norwegische Kronen aus staatlichen Mitteln eingeplant, das sind umgerechnet rund 1,7 Millionen Schweizer Franken. Ihre letzte Ruhestätte soll das königliche Mausoleum auf der Festung Akershus in Oslo sein. Der Sarkophag wird bislang geheim gehalten.

Kronprinz Haakon wird sofort König

Mit König Haralds V. Tod gibt es keine Thronvakanz: Kronprinz Haakon wird automatisch König Haakon VIII. und übernimmt unmittelbar die verfassungsmässigen Aufgaben des Staatsoberhaupts. Eine Wahl oder Übergangszeit gibt es nicht, die Thronfolge ist in der norwegischen Verfassung geregelt. Den vorgeschriebenen Eid auf die Verfassung legt er anschliessend vor dem Storting, dem norwegischen Parlament, ab. Seine bisherige Regentschaft – also die vorübergehende Vertretung seines kranken Vaters – endet. Mit Haralds V. Tod beginnt Haakons eigene Amtszeit als König.

Keine Krönung für Haakon

Haakon muss nicht gekrönt werden. Eine Krönung ist in Norwegen nicht mehr vorgeschrieben. Möglich wäre später eine feierliche Segnung des neuen Königspaares im Nidarosdom – wie sie das aktuelle Königspaar Harald und Sonja 1991 erhielten. Für Haakons Amtsantritt ist sie nicht nötig.

Prinzessin Mette-Marit wird Königin

Für Kronprinzessin Mette-Marit (53) wird der Wechsel besonders einschneidend. Erst am 17. Juni erhielt sie im Riks-Spital eine erfolgreiche Lungentransplantation. Der Palast teilte damals mit, die Transplantation sei «so weit erfolgreich» verlaufen. Mette-Marit bleibt gesundheitlich angeschlagen. Mit der Thronbesteigung ihres Ehemannes Kronprinz Haakon wird sie Königin. Ihr Skandalsohn Marius Borg Høiby (29) aus einer früheren Beziehung gehört nicht zur Thronfolge. Die gemeinsamen Kinder mit Haakon, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus (20), bleiben dagegen erbberechtigt.

Für Ingrid Alexandra ändert sich alles

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) ist ab heute die Nummer eins der Thronfolge. Ihr Vater, Kronprinz Haakon, wird jetzt König, womit sie auf auf Platz eins vorrückt und Kronprinzessin wird. Ihr Bruder Prinz Sverre Magnus folgt auf Platz zwei. Für die junge Prinzessin ist das ein gewaltiger Einschnitt: Aus der Studentin wird die künftige Königin Norwegens. Ihre Ausbildung bleibt zwar wichtig – derzeit studiert sie als Austauschstudentin an der Universität Oslo –, doch ihre offiziellen Aufgaben und die Vorbereitung auf ihre spätere Rolle werden deutlich wachsen. Sie wird eines Tages die erste Königin Norwegens.

Was wird aus Königin Sonja?

Mit Haralds Tod wird Sonja ihren Titel als Königin behalten. Sie ist die verwitwete Königin, nicht mehr die amtierende Königin, und bleibt ein wichtiges Mitglied der norwegischen Königsfamilie. An die Stelle des bisherigen Königspaares werden Haakon VIII. und Mette-Marit treten. Sonja könnte weiterhin offizielle Aufgaben übernehmen und bei wichtigen Anlässen an der Seite ihres Sohnes und ihrer Familie auftreten – allerdings ohne die Rolle der amtierenden Königin.