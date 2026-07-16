Hier verbringen die Royals ihre Sommerferien

Von Mallorca über Schottland bis nach Griechenland: Europas Königshäuser haben ihre festen Sommerresidenzen. Hier zieht es die Monarchen in der Ferienzeit hin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Royals verbringen Sommerferien an traditionellen Lieblingsorten wie Mallorca, Schottland, Griechenland

König Charles und Camilla geniessen Spaziergänge und Picknicks auf Schloss Balmoral

Luxusvilla von Willem-Alexander in Griechenland kostete rund 4,5 Millionen Euro

Fynn Müller People-Redaktor

Sonne, Meer oder lieber Schlosspark? Europas Royals setzen bei ihren Sommerferien vor allem auf eines: Tradition. Statt jedes Jahr neue Reiseziele auszuprobieren, kehren König Charles (77), König Felipe (58) und Co. immer wieder an ihre ganz persönlichen Lieblingsorte zurück. Ob schottisches Schloss, griechische Luxusvilla oder Inselparadies – dort geniessen Europas Königshäuser ihre Auszeit.

König Charles und Königin Camilla

Für König Charles und Königin Camilla (78) geht es im Sommer traditionell nach Schottland. Wie schon Queen Elizabeth II. (1926–2022) verbringen sie ihre Ferien auf Schloss Balmoral – dem wohl privatesten Rückzugsort der britischen Royals. Zwischen weiten Landschaften und viel Natur stehen Spaziergänge, Picknicks, Ausritte, Jagd und Angeln auf dem Programm.

2:22 Na, wer spaziert denn da? Mountainbiker treffen König Charles auf ihrer Velotour

Meist reist das Paar im August an. Zum Balmoral-Anwesen gehört auch Charles' Landsitz Birkhall. Und wenn es etwas sonniger sein darf, zieht es die beiden regelmässig auf die griechischen Inseln. Dort verbrachten sie 2005 sogar einen Teil ihrer Flitterwochen.

Prinz William und Prinzessin Kate

Auch Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) bleiben ihren Feriengewohnheiten treu. Mit ihren Kindern George (12), Charlotte (11) und Louis (8) verbringen sie den Sommer meist auf Anmer Hall in Norfolk. Das Landhaus auf dem Sandringham-Anwesen bietet der Familie viel Ruhe und Privatsphäre.

Ein Abstecher nach Balmoral gehört ebenfalls fast jedes Jahr dazu. Und manchmal geht es danach noch weiter in die Karibik – dort hat die Familie bereits mehrfach Ferien gemacht.

König Felipe und Königin Letizia

Mallorca gehört für Spaniens König Felipe seit seiner Kindheit einfach zum Sommer dazu. Ende Juli zieht es ihn mit Königin Letizia (53) und den Töchtern Leonor (20) und Sofía (19) in den Marivent-Palast. Die Königsfamilie verbringt ihre Ferien dort bereits seit den frühen 1970er-Jahren.

Während ihres Aufenthalts zeigt sich die Familie regelmässig bei öffentlichen Terminen und Ausflügen. Oft ist auch Felipes Mutter, Königin Sofía (87), mit dabei.

König Frederik und Königin Mary

Für Dänemarks König Frederik (58) und Königin Mary (54) heisst das Sommerziel Gråsten. Auf Schloss Gravenstein geniessen sie gemeinsam mit ihren Kindern Christian (20), Isabella (19) sowie den Zwillingen Vincent und Josephine (15) die Ferien.

Nicht selten stossen auch Frederiks Mutter Königin Margrethe (86) und seine Tante Prinzessin Benedikte (82) dazu.

König Willem-Alexander und Königin Máxima

Griechenland statt Nordsee: König Willem-Alexander (59) und Königin Máxima (55) verbringen ihre Ferien am liebsten auf der Peloponnes. Schon 2012 kaufte der damalige Thronfolger dort eine Luxusvilla für rund 4,5 Millionen Euro.

Das Anwesen nahe Kranidi verfügt über zwei Pools, einen privaten Jachthafen und einen eigenen Strand. Für Schlagzeilen sorgte die Familie allerdings 2020, als sie trotz Corona-Beschränkungen in den Niederlanden dorthin reiste.

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König Philippe und Königin Mathilde

Ruhe statt Rummel: Belgiens König Philippe (66) und Königin Mathilde (53) verbringen ihre Sommerferien seit Jahren auf der französischen Insel Île d'Yeu. Zunächst mietete die Familie dort ein Ferienhaus, 2019 kaufte sie eine eigene Villa.

Vor allem die Privatsphäre schätzt das Königspaar. Ausserdem bietet die Insel beste Bedingungen zum Radfahren, Wandern und Kite-Surfen.

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia

Die schwedischen Royals bleiben für ihre Sommerferien im eigenen Land. König Carl XVI. Gustaf (80) und Königin Silvia (82) verbringen die warme Jahreszeit auf der Insel Öland. Dort liegt mit Schloss Solliden seit Jahrzehnten die Sommerresidenz der Familie.

König Harald V. und Königin Sonja

Norwegens König Harald V. (89) und Königin Sonja (89) ziehen sich im Sommer auf ihre private Residenz Mågerø zurück. Die abgeschiedene Lage mitten in der Natur macht das Anwesen zum perfekten Rückzugsort.

Daneben verbringt die Königsfamilie auch Zeit auf Bygdøy bei Oslo. Zur offiziellen Sommerresidenz gehört sogar ein Bio-Bauernhof mit rund 60 Kühen.