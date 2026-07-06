Grenzenloser Jubel auf der Tribüne: Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus haben Norwegens Achtelfinalsieg gegen Brasilien bejubelt. Ihr Vater Kronprinz Haakon feierte derweil an anderer Stelle inmitten von Fans.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegens Royals feiern im MetLife Stadium Sieg gegen Brasilien bei WM

Prinzessin umarmte Torschützen Haaland in der Kabine nach dem Spiel

90'000 Fans jubelten mit Kronprinz Haakon vor dem Osloer Schloss

Der königliche Hof hat das erste Foto von Kronprinzessin Mette-Marit (52) nach ihrer Lungentransplantation gepostet. Es zeigt sie gemeinsam mit Ehemann Kronprinz Haakon (52) beim Fussballschauen auf dem heimischen Sofa. Dabei trägt Mette-Marit bequeme Alltagskleidung und wie ihr Ehemann einen Fan-Schal um den Hals. Ein weiteres Bild zeigt die beiden, wie sie aus dem Fenster schauen und dabei mutmasslich auf die feierenden Fans vor dem Schloss.

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Die norwegischen Royals bringen Glück: Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihr Bruder Prinz Sverre Magnus (20) haben den Sieg der norwegischen Nationalmannschaft über Brasilien im WM-Achtelfinale hautnah miterlebt – und dabei prominente Gesellschaft gehabt. Neben den beiden Geschwistern sass die brasilianische Fussballlegende Ronaldo (49), wie die norwegische Zeitung «VG» berichtet. Dass ausgerechnet Norwegen den fünffachen Weltmeister aus dem Turnier warf, sorgte im königlichen Block im MetLife Stadium in New Jersey für Szenen grenzenloser Begeisterung.

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Stolze Worte schon vor dem Anpfiff

Bereits vor dem Spiel hatten die beiden Geschwister gegenüber «VG» deutlich gemacht, wie viel ihnen der Lauf der Mannschaft bedeutet. «Wir freuen uns sehr. Es ist wirklich cool, dass wir so weit gekommen sind und die Möglichkeit bekommen haben, gegen eine so grosse Fussballnation wie Brasilien zu spielen. Egal, wie das ausgeht, wir sind sehr stolz», sagte Prinzessin Ingrid Alexandra.

Die WM-Reise des Teams habe schon im Vorfeld viel in Bewegung gesetzt, so die Prinzessin: «Es ist unglaublich schön, wie sehr Fussball verbinden kann. Es hat grossen Spass gemacht, zuzuschauen.»

Schon beim Sieg gegen Senegal, bei dem die Geschwister ebenfalls im Stadion waren, hatten Jubelbilder der Prinzessin in den sozialen Medien für Aufsehen gesorgt. An die Stimmung erinnerte sich Ingrid Alexandra gern zurück: «Es war einfach unglaublich cool, letztes Mal hier zu sein und ein Spiel zu sehen. Es herrscht schon eine ganz besondere Stimmung hier, wenn so viele Norweger die Reise auf sich nehmen.»

Besonders Prinz Sverre Magnus hatte dem Duell mit dem Rekordchampion entgegengefiebert. «Brasilien ist eine riesige Fussballnation, also sind sie sehr gut. Es wird super spannend, zu sehen, was sie draufhaben. Es wird ein spannendes Spiel», sagte er «VG».

Ein Video auf Instagram zeigt die beiden Royals nach dem Sieg in der Kabine der norwegischen Mannschaft. Dort beweist insbesondere die Prinzessin, dass sie keine Berührungsängste hat. Statt eines Handschlags gibt es für den Torschützen Erling Haaland (25) eine herzliche Umarmung. Dass er dabei oberkörperfrei vor der Prinzessin steht, scheint niemanden zu stören.

Die ganze Königsfamilie fiebert mit

Wie fussballbegeistert das Königshaus insgesamt ist, verriet Ingrid Alexandra «VG»: Auch der Rest der Familie verfolge das Turnier gespannt von zu Hause aus. «Ich glaube, sie freuen sich riesig. Ich habe vor ein paar Tagen mit ihnen telefoniert. Sie freuen sich sehr darauf, zuzuschauen.»

Gefeiert wurde also nicht nur auf der Tribüne, sondern auch in der Heimat. Nach dem Abpfiff tauchte Kronprinz Haakon vor dem Osloer Schloss auf und applaudierte den Feiernden. Dort war er dem Bericht zufolge gemeinsam mit rund 90'000 weiteren Menschen – eine Zahl, die «VG» auf Angaben der Polizei stützt. Der Kronprinz beliess es allerdings nicht nur beim Jubeln, sondern machte mitten in der Menschenmenge kurzerhand beim Rudern mit, wie ein Video zeigt, das der Palast in den sozialen Medien veröffentlichte. Das nennt man dann wohl Volksnähe.