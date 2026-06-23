Während Mette-Marit in Oslo um ihre Genesung kämpft, reisten ihre Kinder Ingrid Alexandra und Sverre Magnus in die USA, um Norwegens Nationalmannschaft beim WM-Spiel gegen Senegal zu unterstützen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus reisten zur WM in die USA

Kronprinzessin Mette-Marit erholt sich nach Lungentransplantation im Osloer Spital

Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteilt, Berufung ist angekündigt

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

In stürmischen Zeiten voller Dramen setzt das norwegische Königshaus ein wichtiges Zeichen dem Volk gegenüber, die royalen Verpflichtungen nicht ruhen zu lassen. Diese werden nun von Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus (20) wahrgenommen.

Sie reisten in die USA, um im New-Jersey-Stadion ihre Nationalmannschaft um Superstar Erling Haaland (25) im WM-Spiel gegen Senegal zu unterstützen. Und es hat genützt. Nachdem der Stürmer zwei Tore geschossen hat, ist Norwegen nach dem 3:2-Sieg sicher im Sechzehntelfinal.

Sie senden eine wichtige Botschaft

Wenn sich Royals an einem Fussballmatch zeigen, ist dies nicht nur eine wichtige Unterstützung für die Mannschaft. Es ist verbunden mit der Botschaft «auch wir sind Fans, auch wir sind wie ihr». Da wird Emotionen freien Lauf gelassen, Pizza wird aus der Kartonschachtel gegessen, Getränke sind in Pappbechern, Dresscode ist das Fussballtrikot oder der Fanschal. Diese Bilder sind ein wichtiger Lichtblick für die royalen Fans in Norwegen.

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Prinzessin Mette-Marit unterstützt die WM-Reise

Zeitgleich erholt sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) im Osloer Rikshospitalet von ihrer erfolgreichen Lungentransplantation. Sie wird noch mehrere Wochen im Spital bleiben, Medikamente müssen angepasst werden. Sie unterstützt die WM-Reise ihrer Kinder, die noch am Sonntag bei ihr waren.

Auch Königin Sonja (88) besuchte ihre Schwiegertochter und sprach danach sichtlich bewegt über die Situation: Die Operation sei «ganz fantastisch» verlaufen. Kronprinz Haakon (52) stellt sein offizielles Programm derzeit stark zurück, um so viel Zeit wie möglich an der Seite seiner Frau zu verbringen. Doch die Familienidylle wird zusätzlich erschüttert: Marius Borg Høiby (29) wurde am 15. Juni zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – er will Berufung einlegen. Damit bleibt das Justizdrama ein weiterer Schatten über einem ohnehin angespannten Sommer für das norwegische Königshaus.

2:12 Eingesperrt mit Terroristen: Marius erwartet im Knast die Hölle

Einschneidend für ihre Tochter Ingrid Alexandra

Besonders einschneidend ist dies für Prinzessin Ingrid Alexandra, die nach nicht einmal einem Jahr in der australischen Metropole Sydney ihr Studium in Sozialwissenschaften mit Fokus auf internationale Beziehungen und politische Ökonomie abbrechen musste. Es wäre ihre Zeit gewesen, ein Leben in Leichtigkeit unter dem Radar des öffentlichen Interesses zu leben. Denn nach ihrem Vater Haakon, wird sie einst Königin von Norwegen. Ab dem Sommer wird sie an der Universität Oslo weiterstudieren – näher bei ihrer Familie und vor allem näher bei ihrer Mutter.

Dieser familiäre Zusammenhalt prägt auch den WM-Moment. So spielen auf der grossen Bühne die grossen Gefühle: Während auf dem Platz um den WM-Traum gespielt wird, kämpft im Hintergrund eine Familie um Stabilität.