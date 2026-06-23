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Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus rudern
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Ikonischer Norwegen-Jubel:Auch die Royal-Kinder rudern kräftig mit

Prinzessin Mette-Marit liegt im Spital
Ihre royalen Kinder jubeln an der WM in den USA

Während Mette-Marit in Oslo um ihre Genesung kämpft, reisten ihre Kinder Ingrid Alexandra und Sverre Magnus in die USA, um Norwegens Nationalmannschaft beim WM-Spiel gegen Senegal zu unterstützen.
Publiziert: 09:55 Uhr
|
Aktualisiert: 10:02 Uhr
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Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus sind in die USA gereist, um die norwegische Nationalmannschaft an der WM zu unterstützen. Nach dem 3:2-Sieg gegen Senegal sind sie in Jubellaune.
Foto: AP Photo/Steve Luciano

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus reisten zur WM in die USA
  • Kronprinzessin Mette-Marit erholt sich nach Lungentransplantation im Osloer Spital
  • Marius Borg Høiby zu vier Jahren Haft verurteilt, Berufung ist angekündigt
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Flavia SchlittlerRoyal- und People-Expertin

In stürmischen Zeiten voller Dramen setzt das norwegische Königshaus ein wichtiges Zeichen dem Volk gegenüber, die royalen Verpflichtungen nicht ruhen zu lassen. Diese werden nun von Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und ihrem Bruder Prinz Sverre Magnus (20) wahrgenommen.

Sie reisten in die USA, um im New-Jersey-Stadion ihre Nationalmannschaft um Superstar Erling Haaland (25) im WM-Spiel gegen Senegal zu unterstützen. Und es hat genützt. Nachdem der Stürmer zwei Tore geschossen hat, ist Norwegen nach dem 3:2-Sieg sicher im Sechzehntelfinal.

Sie senden eine wichtige Botschaft

Wenn sich Royals an einem Fussballmatch zeigen, ist dies nicht nur eine wichtige Unterstützung für die Mannschaft. Es ist verbunden mit der Botschaft «auch wir sind Fans, auch wir sind wie ihr». Da wird Emotionen freien Lauf gelassen, Pizza wird aus der Kartonschachtel gegessen, Getränke sind in Pappbechern, Dresscode ist das Fussballtrikot oder der Fanschal. Diese Bilder sind ein wichtiger Lichtblick für die royalen Fans in Norwegen.

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Prinzessin Mette-Marit unterstützt die WM-Reise

Zeitgleich erholt sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) im Osloer Rikshospitalet von ihrer erfolgreichen Lungentransplantation. Sie wird noch mehrere Wochen im Spital bleiben, Medikamente müssen angepasst werden. Sie unterstützt die WM-Reise ihrer Kinder, die noch am Sonntag bei ihr waren.

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Auch Königin Sonja (88) besuchte ihre Schwiegertochter und sprach danach sichtlich bewegt über die Situation: Die Operation sei «ganz fantastisch» verlaufen. Kronprinz Haakon (52) stellt sein offizielles Programm derzeit stark zurück, um so viel Zeit wie möglich an der Seite seiner Frau zu verbringen. Doch die Familienidylle wird zusätzlich erschüttert: Marius Borg Høiby (29) wurde am 15. Juni zu vier Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig – er will Berufung einlegen. Damit bleibt das Justizdrama ein weiterer Schatten über einem ohnehin angespannten Sommer für das norwegische Königshaus.

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Einschneidend für ihre Tochter Ingrid Alexandra

Besonders einschneidend ist dies für Prinzessin Ingrid Alexandra, die nach nicht einmal einem Jahr in der australischen Metropole Sydney ihr Studium in Sozialwissenschaften mit Fokus auf internationale Beziehungen und politische Ökonomie abbrechen musste. Es wäre ihre Zeit gewesen, ein Leben in Leichtigkeit unter dem Radar des öffentlichen Interesses zu leben. Denn nach ihrem Vater Haakon, wird sie einst Königin von Norwegen. Ab dem Sommer wird sie an der Universität Oslo weiterstudieren – näher bei ihrer Familie und vor allem näher bei ihrer Mutter.

Dieser familiäre Zusammenhalt prägt auch den WM-Moment. So spielen auf der grossen Bühne die grossen Gefühle: Während auf dem Platz um den WM-Traum gespielt wird, kämpft im Hintergrund eine Familie um Stabilität. 

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
2
3
6
2
Südkorea
Südkorea
2
0
3
3
Tschechien
Tschechien
2
-1
1
4
Südafrika
Südafrika
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kanada
Kanada
2
6
4
2
Schweiz
Schweiz
2
3
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
2
-3
1
4
Katar
Katar
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
2
3
4
2
Marokko
Marokko
2
1
4
3
Schottland
Schottland
2
0
3
4
Haiti
Haiti
2
-4
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
2
5
6
2
Australien
Australien
2
0
3
3
Paraguay
Paraguay
2
-2
3
4
Türkei
Türkei
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
2
7
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
2
0
3
3
Ecuador
Ecuador
2
-1
1
4
Curacao
Curacao
2
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
2
4
4
2
Japan
Japan
2
4
4
3
Schweden
Schweden
2
0
3
4
Tunesien
Tunesien
2
-8
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Ägypten
Ägypten
2
2
4
2
Iran
Iran
2
0
2
3
Belgien
Belgien
2
0
2
4
Neuseeland
Neuseeland
2
-2
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
2
4
4
2
Uruguay
Uruguay
2
0
2
3
Kap Verde
Kap Verde
2
0
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
2
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
2
5
6
2
Norwegen
Norwegen
2
4
6
3
Senegal
Senegal
2
-3
0
4
Irak
Irak
2
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
2
5
6
2
Österreich
Österreich
2
0
3
3
Algerien
Algerien
2
-2
3
4
Jordanien
Jordanien
2
-3
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
1
2
3
2
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
1
0
1
3
Portugal
Portugal
1
0
1
4
Usbekistan
Usbekistan
1
-2
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
1
2
3
2
Ghana
Ghana
1
1
3
3
Panama
Panama
1
-1
0
4
Kroatien
Kroatien
1
-2
0
K.o.-Phase
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Norwegen
Norwegen
WM 2026
WM 2026
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