Nati-Abwehr lässt irre Haaland-Serie enden

Seit eineinhalb Jahren hat Erling Haaland (25) in jedem seiner Länderspiele getroffen. Die Schweizer Defensive meldet den Superstar beim 0:0 in Oslo aber komplett ab.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Erling Haaland bleibt am Dienstag in Oslo gegen die Schweiz torlos

Schweizer Abwehr mit Akanji und Elvedi stoppt den norwegischen Superstar

Haaland schoss in der WM-Qualifikation 16 Tore in acht Spielen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Es ist eine eindrückliche Serie, die am Dienstagabend im Ullevaal-Stadion zu Ende geht. Seit Oktober 2024 hatte Erling Haaland (25) in jedem Länderspiel, in dem er zum Einsatz gekommen ist, mindestens ein Tor erzielt. Doch gegen die Schweiz bleibt Norwegens Superstar nicht nur ohne Treffer, in seinen 63 Einsatzminuten gelingt dem Stürmer von Manchester City nicht mal ein einziger Abschluss.

Neben einem sehr uninspirierten norwegischen Offensivauftritt trägt auch die starke Schweizer Abwehr zu Haalands Torlosigkeit bei. Vor allem für Manuel Akanji (30) ist es ein besonderes Duell. 182 Mal stand der Nati-Abwehrchef für Dortmund und Manchester City gemeinsam mit Haaland auf dem Platz. Beide haben mit keinem anderen Spieler mehr Partien bestritten. Gegeneinander hatten die beiden bis dahin aber noch nie gespielt.

Das ändert sich in Oslo. Vergangenen Freitag gegen Holland (1:2) hat Norwegen-Coach Stale Solbakken (58) Haaland noch geschont, auf die Nati lässt er sein Tor-Monster von Beginn an los. Wohl auch deshalb, damit sich der Angreifer vor Anpfiff die Trophäe für den besten Torschützen der WM-Quali abholen darf. Mit seinen 16 Toren in acht Spielen hat Haaland im vergangenen Jahr doppelt so häufig getroffen wie Harry Kane, Memphis Depay und Marko Arnautovic, die sich den zweiten Platz in der Torschützenrangliste teilen.

Akanji und Haaland verbindet Freundschaft

In Abwesenheit des verletzten Martin Ödegaard (27) trägt Haaland bei Norwegen sogar die Captainbinde. Seine Klasse kann der 200-Millionen-Mann gegen die Nati aber nie ausspielen. Mitte der ersten Halbzeit ist es Elvedi, der ihm den Ball im letzten Moment abluchst. Akanji, der Captain-Ersatz auf Schweizer Seite, hält Haaland jeweils bei Eckbällen und Standards in Schach. «Dass wir beide Captain sind, war schon ungewohnt», sagt der Nati-Verteidiger nach der Partie. «Erling ist ein Spieler, den ich schon lange kenne und mit dem mich eine gute Freundschaft verbindet.»

Nachdem Akanji, Elvedi und Zakaria ihre Aufgaben in der ersten Halbzeit souverän erledigt haben, müssen nach der Pause Jaquez, Cömert und Amenda gegen Haaland verteidigen. Letzterem unterläuft im Duell mit Norwegens Knipser ein zu kurz geratener Rückpass. Mvogo passt aber derart gut auf, dass er die Situation nicht nur bereinigen kann, sondern dafür vom Stürmer abgeklatscht wird. Kurz darauf endet mit Haalands Auswechslung seine Tor-Serie von elf Länderspielen in Folge.

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