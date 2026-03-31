DE
FR
Abonnieren
«Bin kein Fan von Ausreden, aber …»
3:10
Nati-Stars hadern mit Platz:«Bin kein Fan von Ausreden, aber …»

Superstar bleibt torlos
Nati-Abwehr lässt irre Haaland-Serie enden

Seit eineinhalb Jahren hat Erling Haaland (25) in jedem seiner Länderspiele getroffen. Die Schweizer Defensive meldet den Superstar beim 0:0 in Oslo aber komplett ab.
Publiziert: 31.03.2026 um 23:57 Uhr
Kommentieren
1/11
Definitiv nicht sein Tag: Erling Haaland.
Foto: TOTO MARTI

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Erling Haaland bleibt am Dienstag in Oslo gegen die Schweiz torlos
  • Schweizer Abwehr mit Akanji und Elvedi stoppt den norwegischen Superstar
  • Haaland schoss in der WM-Qualifikation 16 Tore in acht Spielen
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
RMS_Portrait_AUTOR_933.JPG
Blick_Portrait_582.JPG
Lucas Werder und Toto Marti

Es ist eine eindrückliche Serie, die am Dienstagabend im Ullevaal-Stadion zu Ende geht. Seit Oktober 2024 hatte Erling Haaland (25) in jedem Länderspiel, in dem er zum Einsatz gekommen ist, mindestens ein Tor erzielt. Doch gegen die Schweiz bleibt Norwegens Superstar nicht nur ohne Treffer, in seinen 63 Einsatzminuten gelingt dem Stürmer von Manchester City nicht mal ein einziger Abschluss.

Neben einem sehr uninspirierten norwegischen Offensivauftritt trägt auch die starke Schweizer Abwehr zu Haalands Torlosigkeit bei. Vor allem für Manuel Akanji (30) ist es ein besonderes Duell. 182 Mal stand der Nati-Abwehrchef für Dortmund und Manchester City gemeinsam mit Haaland auf dem Platz. Beide haben mit keinem anderen Spieler mehr Partien bestritten. Gegeneinander hatten die beiden bis dahin aber noch nie gespielt.

Mehr zum Nati-Remis in Oslo
Dreierkette überzeugt – aber auch drei Nati-Profis ungenügend
Mit Video
Noten zum Norwegen-Remis
Dreierkette überzeugt – aber auch drei Nati-Profis ungenügend
«Wäre sicher ein Spiel für Granit gewesen»
Mit Video
Nati-Coach Yakin nach Remis
«Wäre sicher ein Spiel für Granit gewesen»

Das ändert sich in Oslo. Vergangenen Freitag gegen Holland (1:2) hat Norwegen-Coach Stale Solbakken (58) Haaland noch geschont, auf die Nati lässt er sein Tor-Monster von Beginn an los. Wohl auch deshalb, damit sich der Angreifer vor Anpfiff die Trophäe für den besten Torschützen der WM-Quali abholen darf. Mit seinen 16 Toren in acht Spielen hat Haaland im vergangenen Jahr doppelt so häufig getroffen wie Harry Kane, Memphis Depay und Marko Arnautovic, die sich den zweiten Platz in der Torschützenrangliste teilen.

Akanji und Haaland verbindet Freundschaft

In Abwesenheit des verletzten Martin Ödegaard (27) trägt Haaland bei Norwegen sogar die Captainbinde. Seine Klasse kann der 200-Millionen-Mann gegen die Nati aber nie ausspielen. Mitte der ersten Halbzeit ist es Elvedi, der ihm den Ball im letzten Moment abluchst. Akanji, der Captain-Ersatz auf Schweizer Seite, hält Haaland jeweils bei Eckbällen und Standards in Schach. «Dass wir beide Captain sind, war schon ungewohnt», sagt der Nati-Verteidiger nach der Partie. «Erling ist ein Spieler, den ich schon lange kenne und mit dem mich eine gute Freundschaft verbindet.»

Nachdem Akanji, Elvedi und Zakaria ihre Aufgaben in der ersten Halbzeit souverän erledigt haben, müssen nach der Pause Jaquez, Cömert und Amenda gegen Haaland verteidigen. Letzterem unterläuft im Duell mit Norwegens Knipser ein zu kurz geratener Rückpass. Mvogo passt aber derart gut auf, dass er die Situation nicht nur bereinigen kann, sondern dafür vom Stürmer abgeklatscht wird. Kurz darauf endet mit Haalands Auswechslung seine Tor-Serie von elf Länderspielen in Folge.

«Wäre sicher ein Spiel für Granit gewesen»
0:33
Nati-Trainer vermisst Captain:«Wäre sicher ein Spiel für Granit gewesen»
1/28
Rubén Vargas zielt vor der Pause zu hoch – Torgefahr strahlen die Schweizer in Oslo nicht aus.
Foto: TOTO MARTI
Folge der Nati und verpasse nichts mehr

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Jetzt der Schweizer Nationalmannschaft folgen – und du verpasst nichts mehr. Was musst du tun? Klicke auf den Link. Dann wählst du einfach dein Team aus der Liste aus und klickst auf das Plus-Symbol neben dem Namen. Dann einloggen, die gewünschten Einstellungen vornehmen, und schon bist du ein Follower. Als solcher begleitest du die Schweizer Fussball-Nati auf dem Weg an die WM 2026 in den USA und bleibst mit Videos, Analysen, News und Hintergründen immer am Ball. 

Hier gibts mehr Infos
WM-Quali Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
Luxemburg
6
-12
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
Schweden
6
-8
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
Belarus
6
-13
2
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
Ukraine
6
-1
10
3
Island
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
Aserbaidschan
6
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
6
19
16
2
Türkei
Türkei
6
5
13
3
Georgien
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
Bulgarien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
Portugal
6
13
13
2
Irland
Irland
6
2
10
3
Ungarn
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
Armenien
6
-16
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
8
23
20
2
Polen
Polen
8
7
17
3
Finnland
Finnland
8
-6
10
4
Malta
Malta
8
-15
5
5
Litauen
Litauen
8
-9
3
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
Zypern
8
0
8
5
San Marino
San Marino
8
-37
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
Norwegen
8
32
24
2
Italien
Italien
8
9
18
3
Israel
Israel
8
-1
12
4
Estland
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
Moldawien
8
-27
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
8
22
18
2
Wales
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
Liechtenstein
8
-31
0
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
8
22
24
2
Albanien
Albanien
8
2
14
3
Serbien
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
Andorra
8
-13
1
Qualifiziert
Playoffs
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
Gibraltar
8
-25
0
Qualifiziert
Playoffs
In diesem Artikel erwähnt
Schweiz
Schweiz
Norwegen
Norwegen
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen
        In diesem Artikel erwähnt
        Schweiz
        Schweiz
        Norwegen
        Norwegen