Die Schweizer Nationalmannschaft kommt in Norwegen nicht über ein 0:0 hinaus. Murat Yakin blickt zufrieden auf das Spiel zurück, weil man einige Dinge besser gemacht habe, als noch gegen Deutschland.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Für Murat Yakin sei es ein gelungener Nati-Zusammenzug gewesen, weil es für ihn auch wichtig gewesen sei, viele Spieler und Systeme zu testen: «Ich habe ein gutes Bild bekommen.» Auch wenn der Rasen schwierig zu bespielen war und das 0:0 gegen Norwegen «ein Spiel für Granit Xhaka» gewesen wäre. Der Nati-Captain fehlte im Aufgebot aufgrund der Belastungssteuerung.

Die Dreierkette, die er gegen Norwegen laufen liess, hat dem Sturmduo Erling Haaland und Alexander Sörloth standgehalten und ihnen kaum Chancen gewährt. Aber auch im Sturm hat er gesehen, wen er bringen könnte, wenn er Breel Embolo ersetzen müsste: «Ich konnte Joël Monteiro testen. Wir haben keinen zweiten Stossstürmer, er hat das gut gemacht.»

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Gegen Norwegen kamen zudem die eigentlichen Mittelfeldspieler Michel Aebischer und Fabian Rieder als Couloir-Spieler zum Einsatz. Auch dieses Experiment sei aufgegangen, meint Yakin: «Für mich spielt es keine Rolle, welche Profile sie haben. Michel hat bei der EM gezeigt, dass er diese Position spielen kann.» Und Denis Zakaria in der Dreierkette habe einen «gelungenen Auftritt» gezeigt. So hält Yakin fest: «Das WM-Gerüst steht.»

Er kann sich aber vorstellen, vor der WM eine Art Pre-Camp mit drei Spielern aus der U21 zu machen: Sascha Britschgi, Zachary Athekame und Alessandro Vogt. «Sie sind interessante Spieler für uns. Wenn es Not am Mann gibt, haben wir diese drei auf dem Radar.»

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PK ist beendet Das wars, die PK ist beendet. Danke fürs Mitlesen und bis zum nächsten Mal. «War auch wichtig, ein Spiel ohne Granit zu sehen» «Es war wichtig, dass wir gegen zwei starke Nationen spielen. Man wählt normalerweise Teams aus, gegen die man nur gut aussehen kann. Man sieht dann, welche Spieler noch etwas Zeit brauchen auf diesem Niveau. Mal ein Spiel ohne Granit zu sehen, ist auch wichtig. Es wäre ein prädestiniertes Spiel für ihn gewesen.» Yakin ist mit den beiden Spielen grundsätzlich zufrieden «Der Teamspirit stimmt. Wir haben zwei taktische Varianten getestet, die haben gut funktioniert. Ich habe ein gutes Bild bekommen. Das Leistungsprinzip muss stimmen, dann brauchen wir noch etwas das Momentum. Manchmal tut eine Niederlage wie die gegen Deutschland gut. Das aktive Anlaufen hat mir gegen Deutschland überhaupt nicht gefallen. Wir waren zwar effizient und konnten zum Beispiel auch mit Monteiro testen. Wir haben keinen zweiten Stossstürmer, Joel hat das gut gemacht.» «Wir überlegen uns, ein Pre-Camp für U21-Spieler zu machen» «Wir überlegen uns, ob wir ein pre-Camp machen sollten mit Spielern aus der U21. Britschgi, Athekame und Vogt sind interessante Spieler für uns. Wenn es Not am Mann gibt, haben wir diese drei auf dem Radar.» Das WM-Aufgebot kommt in der Woche vor dem 25. Mai. «Haben das WM-Gerüst zusammen» «Zeki Amdouni wird noch eine gute Option für den Sturm sein. Sonst haben wir das Gerüst zusammen.» Mittelfeldakteure als Couloir-Spieler «Für mich spielt es keine Rolle, welche Profile sie haben. Michel hat bei der Em gezeigt, dass er diese Position spielen kann. Manuel (Akanji, Anm.d.Red.) spielt gerne zentral, das könnte auch Denis spielen. Ich würde am liebsten nur Mittelfeldspieler einsetzen. Wir müssen alles versuchen, damit wir an der WM parat sind.» Yakin ist zufrieden mit Zakaria «Wenn Denis Zakaria das Spiel vor sich hat, ist er sehr gut. Er weiss, wie man in einer Dreierkette spielt. Man hat Denis und Michel Aebischer weniger gesucht, aber die Defensivaktionen, die sie hatten, haben sie gut gelöst. Es war ein gelungener Auftritt von Denis.» «War schwierig, Präzision zu finden» «Keiner hat gedacht, dass wir hierherkommen und Norwegen einfach so wegschiessen. Wir hatten gute Chance auf diesem schwierigen Platz. Es war schwierig, die Präzision ins Spiel zu bekommen. Das Spiel in beiden Hälften hat mir gut gefallen. Für das Klein-Klein-Spiel war es nicht der ideale Ort.» Für Okafor hat es nicht gereicht «Ich hatte in den letzten Tagen nicht das hundertprozentige Vertruaen in seine medizinische Gesundheit, um ihn einzusetzen», sagt Yakin über Noah Okafor «Wir waren organisierter» «Wir waren heute organisierter», sagt Murat Yakin. «Auch ohne Granit Xhaka haben wir unser Spiel besser aufziehen können. Auch Yvon Mvogo hat ein gutes Spiel gemacht. In der Pause kamen sieben Spieler, auch sie haben es sehr gut gemacht. Monteiro ist eine gute Option im Sturm für Embolo.» Ende des Livetickers

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