Xhaka und Okafor fehlen im Aufgebot – so startet die Nati

Wie von Blick angekündigt, testet Murat Yakin auch in Norwegen munter weiter. Die Devise gilt: Wichtig ist das erste WM-Spiel gegen Katar. Dafür testet Murat Yakin erstmals seit dem Luxemburg-Freundschaftsspiel vor einem Jahr wieder die Dreierkette, bestehend aus Nico Elvedi, Manuel Akanji und Denis Zakaria. Für Zakaria eine weitere Chance, sich auf ungewohnter Position für die Startelf zu empfehlen – dieses Mal neben den Stammkräften von Beginn an. Ebenfalls eine Chance ist es für Ardon Jashari, der als Xhaka-Ersatz den Mittelfeld-Regiessuer machen wird. Ganz bitter ist es hingegen für Luca Jaquez, Djibril Sow und Noah Okafor, die keine Spielminute gegen Deutschland erhalten haben und nun auch nicht in der Startelf stehen. Bei Okafor verhindert eine Verletzung den Einsatz, für Sow und Jaquez bleibt zu hoffen, dass sie sich in der zweiten Hälfte zeigen dürfen.
Die Fussball-Nati hat bisher insgesamt 19 Partien gegen Norwegen bestritten. Acht davon gingen an die Skandinavier, fünf endeten in einem Remis und sechs Mal waren die Schweizer siegreich. Dabei hat Norwegen auch beim Torverhältnis von 26:20 die Nase vorn.
Auch Norwegen testet den einen oder anderen Spieler, vor allem in der Defensive. Im Sturm kehrt wie angekündigt Superstar Erling Haaland in die Mannschaft zurück, nachdem der ManCity-Stürmer am Freitag gegen Holland geschont worden ist. Im Fokus steht auch Antonio Nusa von RB Leipzig. Der 20-Jährige gilt als der nächste potenzielle Big Shot des norwegischen Fussballs. Nicht mit dabei ist Martin Ödegaard. Der Arsenal-Captain verpasste wegen einer Knieverletzung den ganzen Zusammenzug.
Granit Xhaka und Noah Okafor stehen heute nicht im Aufgebot. Beide kommen aus einer Verletzung, und es handelt sich um eine Vorsichtsmassnahme. Der Entscheid wurde in Absprache zwischen den Spielern und dem Trainerstaff getroffen.
Testen, testen und nochmals testen lautet das Motto von Murat Yakin für diese Länderspielpause. Am Freitag gegen Deutschland hat er in der zweiten Halbzeit zehn Spieler ausgewechselt, am Dienstag in Norwegen stellt er neben der Startelf gar die Taktik um: Laut Blick-Informationen dürfte die Schweiz in Norwegen mit einer Dreierkette vor Goalie Yvon Mvogo auflaufen, die aus Nico Elvedi, Manuel Akanji und Denis Zakaria besteht. Auf den Aussenbahnen könnten etwas überraschend Fabian Rieder und Michel Aebischer zum Einsatz kommen. Im Mittelfeld könnte es auf Remo Freuler und Ardon Jashari als Xhaka-Ersatz rauslaufen. Djibril Sow und Vincent Sierro, die gegen Deutschland gar nicht gespielt haben, wurden zuvor im Umfeld ebenfalls als mögliches Startelfduo genannt. Bei Okafor reicht es nicht für einen Einsatz, wie auch Xhaka fehlt er im Aufgebot. Wenn nicht, wird Yakin zumindest in der Offensive wie gewohnt mit Breel Embolo und den Flügeln Dan Ndoye sowie Rubén Vargas starten.
Zur Einstimmung auf das Testspiel gegen Norwegen gibts nun das passende Blick-Quiz. Wie gut hast du den Spektakel-Match gegen Deutschland verfolgt? Und wie sattelfest bist du, wenn es um die jüngere Fussball-Vergangenheit der Norweger geht? Mach jetzt mit!
Er ist Haalands Sturmpartner beim heutigen Nati-Gegner: Alexander Sörloth hatte im Herbst entscheidenden Anteil an der überragenden WM-Qualifikation der Norweger und dürfte auch gegen die Schweiz mit von der Partie sein. Im Januar hatte der Stürmer von Atlético Madrid aber eine Schrecksekunde zu überstehen: Beim Ligaspiel gegen Levante stiess er hart mit einem Gegenspieler zusammen und zog sich dabei eine Gehirnerschütterung und eine Platzwunde zu. Diese musste mit 15 Stichen genäht werden. «Es ist wahrscheinlich das Schlimmste, was mir je passiert ist», blickt der 30-Jährige nun im Interview mit der norwegischen Zeitung «Dagbladet» zurück. Geblieben ist eine Narbe in der linken Gesichtshälfte. «Jetzt habe ich offiziell eine schöne und eine etwas weniger schöne Seite», fügt Sörloth scherzhaft hinzu.
Herzlich willkommen zum zweiten Nati-Testspiel in diesem WM-Jahr. Vier Tage nach dem spektakulären 3:4 gegen Deutschland trifft das Team von Murat Yakin in Oslo auf Norwegen. Spielbeginn im Ullevaal-Stadion ist um 18 Uhr.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
6
13
15
2
Slowakei
6
-2
12
3
Nordirland
6
1
9
4
Luxemburg
6
-12
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
6
12
14
2
Kosovo
6
1
11
3
Slowenien
6
-5
4
4
Schweden
6
-8
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schottland
6
6
13
2
Dänemark
6
9
11
3
Griechenland
6
-2
7
4
Belarus
6
-13
2
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
6
12
16
2
Ukraine
6
-1
10
3
Island
6
2
7
4
Aserbaidschan
6
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
6
19
16
2
Türkei
6
5
13
3
Georgien
6
-8
3
4
Bulgarien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Portugal
6
13
13
2
Irland
6
2
10
3
Ungarn
6
1
8
4
Armenien
6
-16
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
8
23
20
2
Polen
8
7
17
3
Finnland
8
-6
10
4
Malta
8
-15
5
5
Litauen
8
-9
3
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Österreich
8
18
19
2
Bosnien und Herzegowina
8
10
17
3
Rumänien
8
9
13
4
Zypern
8
0
8
5
San Marino
8
-37
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Norwegen
8
32
24
2
Italien
8
9
18
3
Israel
8
-1
12
4
Estland
8
-13
4
5
Moldawien
8
-27
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
8
22
18
2
Wales
8
10
16
3
Nordmazedonien
8
3
13
4
Kasachstan
8
-4
8
5
Liechtenstein
8
-31
0
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
8
22
24
2
Albanien
8
2
14
3
Serbien
8
-1
13
4
Lettland
8
-10
5
5
Andorra
8
-13
1
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kroatien
8
22
22
2
Tschechien
8
10
16
3
Färöer
8
2
12
4
Montenegro
8
-9
9
5
Gibraltar
8
-25
0