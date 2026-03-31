Xhaka und Okafor fehlen im Aufgebot – so startet die Nati

So spielt die Schweiz

Wie von Blick angekündigt, testet Murat Yakin auch in Norwegen munter weiter. Die Devise gilt: Wichtig ist das erste WM-Spiel gegen Katar. Dafür testet Murat Yakin erstmals seit dem Luxemburg-Freundschaftsspiel vor einem Jahr wieder die Dreierkette, bestehend aus Nico Elvedi, Manuel Akanji und Denis Zakaria. Für Zakaria eine weitere Chance, sich auf ungewohnter Position für die Startelf zu empfehlen – dieses Mal neben den Stammkräften von Beginn an. Ebenfalls eine Chance ist es für Ardon Jashari, der als Xhaka-Ersatz den Mittelfeld-Regiessuer machen wird. Ganz bitter ist es hingegen für Luca Jaquez, Djibril Sow und Noah Okafor, die keine Spielminute gegen Deutschland erhalten haben und nun auch nicht in der Startelf stehen. Bei Okafor verhindert eine Verletzung den Einsatz, für Sow und Jaquez bleibt zu hoffen, dass sie sich in der zweiten Hälfte zeigen dürfen.