In England ist es zu einer langerwarteten Famililenzusammenkunft gekommen: Charles hat nicht nur Sohn Harry wieder gesehen, sondern auch dessen Frau und die beiden gemeinsamen Kinder.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Charles empfängt US-Familie am Freitag in Highgrove House

Treffen offiziell vom Buckingham-Palast bestätigt

Vierköpfige Familie aus den USA zu Gast

Saskia Schär Redaktorin People

König Charles (77) und Königin Camilla (78) haben die in der USA wohnhafte, vierköpfige Familie am Freitag in Highgrove House begrüsst. Das teilt der Buckingham-Palast am Freitagabend mit. Es ist das erste Mal nach vier Jahren, dass Archie (7) und Lilibet (5) ihren Grossvater in Person zu sehen bekommen. Das letzte persönliche Treffen fand 2022 statt. Vor allem Lilibet dürfte daran kaum noch Erinnerungen haben.

Prinz Harry (41) weilt derweil in Zusammenhang mit den Invictus Game in seiner alten Heimat. Bereits im Vorfeld wurde darüber spekuliert, ob es bei seinem Besuch zu einem Wiedersehen oder gar einer Versöhnung mit seiner Familie kommen könnte. Zunächst wurde zudem berichtet, dass Herzogin Meghan (44) ihren Mann gemeinsam mit den beiden Kindern begleiten und mit ihm in einer königlichen Residenz übernachten würde. Aus Sicherheitsbedenken – fehlender Polizeischutz – entschied sich Prinz Harry jedoch, am Montag allein nach England zu reisen.

Er selbst nahm über einen Sprecher die Einladung seines Vaters an, im Buckingham Palace zu übernachten. Kurz darauf stellte ein Sprecher des Königshauses jedoch klar, dass es dazu nicht kommen werde. Der Prinz habe die Frist für seine Zusage verpasst, weshalb für die nötigen Vorbereitungen nicht mehr genügend Zeit geblieben sei.

Gemeinsame Bilder sind keine zu erwarten

Nach dem ganzen Hin und Her ist es umso schöner, dass es nun doch zu einem persönlichen Treffen zwischen Vater und Sohn sowie Grossvater und Enkeln gekommen ist. Wer sich nun auf ein Familienfoto gefreut hat, wird allerdings enttäuscht. Wie britische Medien berichten, soll es keine Bilder geben, da es sich um einen «privaten Familienanlass» handle.