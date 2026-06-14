Die New York Knicks feiern nach 53 Jahren ihren NBA-Titel. Beim Spiel in San Antonio sassen Promis wie Timothée Chalamet und Ben Stiller in der ersten Reihe, während Prinz Harry in der achten Reihe Platz nehmen musste.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die New York Knicks gewinnen nach 53 Jahren den NBA-Titel in Texas

Prinz Harry sah das Finale aus der achten Reihe

Stars wie Timothée Chalamet und Taylor Swift unterstützten die Knicks

Saskia Schär Redaktorin People

Die New York Knicks sicherten sich am Samstagabend nach 53 Jahren wieder den NBA-Titel. Das Spiel zwischen den San Antonio Spurs und den New York Knicks im Frost Bank Center in San Antonio, Texas, verfolgten erneut zahlreiche Stars. Dieses Mal war mit Harry (41) gar ein echter Prinz zugegen. Der Platz des ausgewanderten Briten war allerdings alles andere als royal – Harry musste sich mit der achten Reihe begnügen.

Die besten Plätze befinden sich bei den Basketballspielen in der NBA direkt an der Seitenlinie, wo nichts und niemand die Sicht auf das Spiel versperrt. In den Genuss eines solchen Platzes kamen unter anderem der oscarnominierte Schauspieler Timothée Chalamet (30) und sein Berufskollege Ben Stiller (60). Die beiden waren während der Final-Serie die vergangenen Tage regelmässig an der Seitenlinie zu sehen, wo sie mit dem Team der New York Knicks mitfieberten und deren Siege jeweils frenetisch bejubelten. Am Donnerstag war gar Chalamets Freundin Kylie Jenner (28) zugegen – und Taylor Swift (36).

Ebenfalls anwesend war am Samstagabend die «Euphoria»-Schauspielerin Sydney Sweeney (28). Sie erschien in Begleitung ihres nicht ganz unumstrittenen Freundes Scooter Braun (44). Der Musikmanager sorgte in den vergangenen Jahren insbesondere wegen seines öffentlichen Streits mit Taylor Swift um die Rechte an ihren frühen Musikaufnahmen für Schlagzeilen. Genau wie bei Prinz Harry reichte es auch für das Paar nicht für einen Platz in der ersten Reihe. Mit ihren Sitzen in Reihe drei waren sie dem Geschehen jedoch deutlich näher als Harry.

Weilt ohnehin in der texanischen Stadt

Prinz Harry erschien ohne Ehefrau Meghan, dafür in Begleitung des US-Army-Veteranen J. P. Lane. Er ist Teilnehmer der Purple Heart Warrior Games, die noch bis zum 20. Juni in San Antonio ausgetragen werden und für die sich der Prinz ohnehin in der texanischen Stadt aufhält. J. P. Lane gilt als einer jener verwundeten Veteranen, deren Geschichten Harry bei der Entwicklung der Invictus Games inspirierten. Den internationalen Sportwettbewerb für verwundete und erkrankte Soldatinnen und Soldaten rief der jüngste Sohn von König Charles III. (77) im Jahr 2014 ins Leben.