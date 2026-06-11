Nach der grössten Aufholjagd in der Geschichte der NBA-Finals fehlt den New York Knicks noch ein Sieg zum Meistertitel. In den Strassen von New York wird jetzt schon gefeiert.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Den New York Knicks gelingt das grösste Comeback in der Geschichte der NBA-Finals.

Jetzt fehlt noch ein Sieg zum Titel.

Auf den Strassen von New York ist die Party schon jetzt gross.

Björn Lindroos Redaktor Sport

Jetzt sind sie ganz nah dran. Die New York Knicks gewinnen in der Nacht auf Donnerstag Spiel 4 der NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs und gehen in der Serie mit 3:1 in Führung. Noch ein Sieg fehlt für die erste Meisterschaft seit 1973.

Dafür brauchen die Knicks ein Comeback. Ein historisches Comeback. Das Team um Superstar Jalen Brunson liegt zwischenzeitlich 29 Punkte zurück, dreht im vierten Viertel dann auf und gewinnt die dramatische Partie mit 107:106. Es ist das grösste Comeback in der Geschichte der NBA-Finals. Die Spurs um den französischen Youngster Victor Wembanyama kommen nicht mehr auf Touren.

Jubel auf den Strassen

Den entscheidenden Punkt erzielt OG Anunoby wenige Sekunden vor Schluss. Superstar Brunson glänzt einmal mehr mit 36 Punkten. In New York ist der Jubel riesig, nach dem Spiel strömen die Fans auf die Strassen und feiern den Sieg ausgiebig. Die Fans des Teams aus dem Big Apple lechzen nach einem Meistertitel, seit 53 Jahren warten sie darauf. Nach 1970 und 1973 wäre es die dritte Meisterschaft in der Geschichte des Teams.

Die historische Aufholjagd verfolgen zahlreiche Promis im Madison Square Garden. Unter anderem auch Pop-Superstar Taylor Swift. Die Sängerin trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift «Stevie Knicks» und ehrt damit US-Sängerin Stevie Nicks, mit der sie einst auch schon gemeinsam auf der Bühne stand. Swift soll ihren Verlobten Travis Kelce im Juli übrigens im selben Stadion heiraten, in dem sie Mittwochnacht den Knicks zuschaut.