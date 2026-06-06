New York City versinkt in purer Basketball-Euphorie: Während die Knicks nach über 50 Jahren wieder nach dem NBA-Titel greifen, wird selbst die anstehende Fussball-WM zur Nebensache im Big Apple.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft New York Knicks stehen vor historischem NBA-Titel, Finals laufen

Ticketpreise im Madison Square Garden erreichen astronomische Summen

Knicks haben 13 Playoff-Siege in Folge, fehlen 2 bis Meisterschaft

Davide Malinconico Redaktor Sport

«Die Welt wird stillstehen», prognostizierte Fifa-Präsident Gianni Infantino (56) mit Blick auf die anstehende Fussball-Weltmeisterschaft. Und tatsächlich: Das globale WM-Fieber steigt von Tag zu Tag. In weniger als einer Woche fällt der Startschuss für die – wie die Fifa es selbst betitelt – «grösste Show der Erde».

Doch New York City, die Stadt, die niemals schläft, verbringt derzeit wegen einer ganz anderen Sportart schlaflose Nächte. Dass am 14. Juni die Partie zwischen Brasilien und Marokko quasi vor der Haustür – im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey – stattfindet, dürfte den meisten New Yorkern völlig schnuppe sein.

Knicks greifen nach NBA-Titel

Der Grund: Die New York Knicks spielen aktuell um die Krone im amerikanischen Basketball – und könnten zum ersten Mal seit über 50 Jahren wieder die NBA-Meisterschaft gewinnen (zuletzt 1973). Schon seit Wochen steht der Big Apple Kopf, denn die Knicks legen in den NBA-Playoffs eine historische Serie hin: 13 Playoff-Siege in Serie – eine Dominanz, die in der NBA-Geschichte zuvor nur den Golden State Warriors im Jahr 2017 gelang (15 Playoff-Siege in Serie).

Die jüngsten beiden Siege feierte das Team in den NBA-Finals gegen die San Antonio Spurs. Nach einem dramatischen 105:104-Sieg in Spiel 2 fehlen den Knicks im Best-of-Seven-Modus nur noch zwei Siege zum ultimativen Triumph – nun folgen zwei Heimspiele im legendären Madison Square Garden. Die Fans – ohnehin als die wohl verrücktesten des Landes bekannt – sind völlig aus dem Häuschen und versetzen die ganze Stadt in den Ausnahmezustand.

Absurde Ticketpreise im MSG

Live dabei zu sein, bleibt für die breite Masse jedoch ein unerschwinglicher Traum, denn die Ticketpreise haben astronomische Dimensionen erreicht. Da sich die Eintrittspreise in den USA nach Angebot und Nachfrage richten, blättert man selbst für die schlechtesten Plätze im obersten Rang rund 2000 Dollar hin. Auf Wiederverkaufsplattformen wechseln die Tickets im Schnitt für 6000 bis 7000 Dollar den Besitzer.

Für die begehrten Plätze in den vorderen Reihen werden gar fünfstellige Beträge fällig. Solche exklusiven Plätze sind normalerweise Dauerkarteninhabern oder der Prominenz vorbehalten.

Fans strömen auf die Strassen

Wie gross die Euphorie, zeigte sich bereits vor zwei Wochen, als den Knicks der erste Finaleinzug seit 1999 gelang – Tausende strömten auf die Strassen von Midtown Manhattan und legten den Verkehr komplett lahm. Man mag sich kaum ausmalen, was in der Metropole los sein wird, sollte das Team tatsächlich den Meistertitel holen.

Ob in der Arena, in überfüllten Bars, bei gigantischen Watch-Partys oder zitternd auf der heimischen Couch: Ganz New York vibriert im Gleichklang. Sollten die Knicks die beiden nächsten Partien gewinnen, krönen sie sich noch vor WM-Auftakt zu den Königen der NBA – so oder so muss sich die «grösste Show der Erde» im Big Apple vorerst hinten anstellen.