Die berühmten New York Knicks kämpfen seit Ewigkeiten mal wieder um einen Basketball-Titel. Das wollen sich die Stars nicht entgehen lassen. Blick zeigt die besten Bilder aus dem Madison Square Garden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Promi-Auflauf bei NBA-Finals zwischen New York Knicks und San Antonio Spurs

Donald Trump (79) bei Spiel ausgebuht, während Stars mitfieberten

Letzter Knicks-Titel 1973, Tickets kosten mehrere Tausend Dollar

Saskia Schär Redaktorin People

New York steht Kopf. Grund dafür ist das Basketball-Team New York Knicks, das derzeit in den NBA Finals um den Sieg kämpft. In der Best-of-Seven-Serie gegen die San Antonio Spurs führen sie aktuell mit 2:1 und haben somit das erste Mal seit 1999 reelle Chance auf den Titel. Ihren letzten erlangten sie 1973 – als ein grosser Teil ihrer Fans noch nicht mal auf der Welt war.

Angesichts dieses möglichen, historischen Sieges herrscht eine Euphorie, die auch an den Stars nicht vorübergeht. Da sie in der glücklichen Lage sind, sich eines der mehreren Tausend Dollar teuren Tickets zu leisten, kommen sie in Scharen in den Madison Square Garden. Bei Spiel Nummer drei am Montagabend sass nicht nur Ben Stiller (60) in der vordersten Reihe am Spielfeldrand, sondern auch sein Berufskollege Timothée Chalamet (30).

Er zeigte sich farblich passend zu den Knicks in einem orangen Trainingsanzug und konnte sich angesichts der Geschehnisse nicht auf seinem Platz halten. Bilder zeigen ihn wild gestikulierend und mit seinem Team mitfiebernd. Im Mai nahm er noch seine Freundin Kylie Jenner (28) mit zum Spiel, dieses Mal glänzte die Influencerin und Unternehmerin mit Abwesenheit.

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Nicht alle Zuschauer sind gleich willkommen

Zu den weiteren Stars im Madison Square Garden gehörten Rapper Jay-Z (56), Schauspieler Jason Bateman (57) und Berufskollegin Tina Fey (56), mit der er 2014 für den Film «Sieben verdammt lange Tage» gemeinsam vor der Kamera stand. Doch nicht nur Showbusiness-Prominenz wollte sich das Spiel nicht entgehen lassen, sondern auch der Präsident höchstpersönlich. Donald Trump (79) erschien gemeinsam mit seiner Enkelin Kai (19) in der legendären Spielstätte. Seine Anwesenheit wurde allerdings nicht goutiert, er wurde gnadenlos ausgebuht. Welche weiteren Stars vor Ort im Madison Square Garden waren, das erfährst du in der Bildergalerie.

1:25 Bei NBA-Finals in New York: Trump wird gnadenlos ausgebuht