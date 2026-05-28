Das Frogmore Cottage soll angeblich erneut renoviert werden - alle Spuren von Prinz Harry und Herzogin Meghan sollen dadurch verschwinden.

Nichts soll im Frogmore Cottage mehr an sie erinnern

Nichts soll im Frogmore Cottage mehr an sie erinnern

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Frogmore Cottage soll renoviert werden, um Spuren von Harry und Meghan zu entfernen

Andrew lehnte das Anwesen ab, obwohl es seit 2023 leer steht

Meghan und Harry zahlten rund 3 Millionen Euro für Renovierung und Miete

Frogmore Cottage soll einem Medienbericht zufolge renoviert werden, um die von Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) vorgenommene Umgestaltung zu beseitigen. Das ehemalige Heim der Herzogin und des Herzogs von Sussex hat seit dem Umzug des Paares in die USA keinen neuen Besitzer.

«Es steht seit drei Jahren leer», berichtete eine Quelle der Zeitung «The Sun». «Vielleicht findet es ja jemand aus dem Königshaus ansprechend, wenn alle Spuren von Harry und Meghan beseitigt werden.» Das würde einen «Schlussstrich unter die umstrittene Geschichte von Frogmore Cottage ziehen und es in den Zustand vor der Ära von Meghan und Harry zurückversetzen».

Gemäss der Quelle hielt es «selbst Andrew [...] für nicht gut genug, um dort einzuziehen». Nach seinem Auszug aus der Royal Lodge lebt der jüngere Bruder von König Charles (77) nun in einem Haus auf dem königlichen Anwesen Sandringham.

Harry und Meghan mussten Frogmore Cottage zurückgeben

Das Frogmore Cottage in Windsor wurde den Sussexes 2018 von Queen Elizabeth II. (1926-2022) als Hochzeitsgeschenk übergeben. Meghan und Harry renovierten das Anwesen für umgerechnet etwa 2,7 Millionen Euro (2.5 Millionen Franken). Aus ursprünglich zwei Gebäuden wurde ein grösseres Anwesen.

2020 traten Prinz Harry und Herzogin Meghan als arbeitende Mitglieder der Königsfamilie zurück und zogen nach Kalifornien. Drei Jahre später wurden sie von Harrys Vater, König Charles III. (77), aufgefordert, das Anwesen zurückzugeben – etwa zur gleichen Zeit, als Harry seine Memoiren «Spare» veröffentlichte, in denen er auch Streitigkeiten mit Familienmitgliedern thematisierte. Das Frogmore Cottage befindet sich derzeit im Besitz des Crown Estate.

Letztendlich zahlten Meghan und Harry britischen Medienberichten zufolge für das Haus nach ihrem Auszug insgesamt etwa drei Millionen Euro, einschliesslich Miete und Renovierungskosten, an die königliche Familie zurück. Der Herzog und die Herzogin von Sussex leben nun mit ihren Kindern Archie (7) und Lilibet (4) in einer weitläufigen 14 Millionen Dollar teuren Villa in Montecito, westlich von Los Angeles. Das Anwesen soll über einen Pool, einen Tennisplatz, einen Rosengarten, Olivenbäume und ein Gästehaus mit zwei Schlafzimmern verfügen.