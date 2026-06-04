Ihr Prinzessinnentitel stammt aus Grossbritannien, dort war sie aber erst einmal: Am Donnerstag feiert Lilibet ihren fünften Geburtstag. Das ist über die Tochter von Herzogin Meghan und Prinz Harry bekannt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinzessin Lilibet feiert heute, 4. Juni, ihren fünften Geburtstag in Kalifornien

Ihr Spitzname ist «Lil», sie liebt Erdbeermarmelade und Outdoor-Aktivitäten

Lilibet wurde 2022 in Grossbritannien gesichtet, als Queen Elizabeth regierte

Prinzessin Lilibet feiert am heutigen 4. Juni ihren fünften Geburtstag. Auf Instagram feiern Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) ihre kleine Tochter, posten gleich zwei Bilder von dem rothaarigen Mädchen. Jedoch ist auf beiden ihr Gesicht verborgen, zum Schutz der Kleinen. Begleitend zu den Bilder, schreiben sie: «Unser Traummädchen. Alles Gute zum fünften Geburtstag, Lili» und dazu ein weisses Herzchen.

Auch wenn die Tochter von Meghan und Harry bisher nicht öffentlich aufgetreten ist, ist einiges über den kleinen Nachwuchsroyal bekannt. Zum Beispiel, dass Lilibet im Santa Barbara Cottage Hospital in Kalifornien zur Welt kam. Ihre Eltern waren 2020 in die USA gezogen, nachdem sie sich als hochrangige Mitglieder der britischen Königsfamilie zurückgezogen hatten. Meghan stammt aus Kalifornien, wurde in Hollywood als Schauspielerin berühmt. Das erste gemeinsame Kind der Sussexes, Prinz Archie (7), ist noch in England zur Welt gekommen.

Taufe und Titel mussten warten

Lilibet wurde Berichten zufolge fast zwei Jahre nach ihrer Geburt auf dem Anwesen ihrer Familie in Montecito (USA) getauft. Der Regisseur und Hollywood-Produzent Tyler Perry (56) ist ihr Pate. Ihr voller Name lautet Lilibet Diana Mountbatten-Windsor – eine Hommage an Harrys Mutter, Prinzessin Diana (1961-1997), und seine Grossmutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022). Der Kosename der Königin lautete Lilibet.

Ihren Prinzessinnentitel bekam Lilibet ebenfalls erst einige Monate nach ihrer Geburt. Im September 2022 wurde ihr Grossvater Charles (77) König. Als Enkelin des britischen Monarchen steht ihr der Titel zu. Ein Sprecher von Meghan und Harry, die nach ihrem Umzug in die USA die Königsfamilie zu verschiedenen Anlässen heftig kritisierten, erklärte gegenüber der «BBC»: Die Titel der Kinder seien deren Recht, seit ihr Grossvater Monarch wurde. «Diese Angelegenheit ist bereits seit einiger Zeit in Absprache mit dem Buckingham-Palast geregelt.»

Lilibet kennt die Heimat ihres Vaters kaum

Wohl auch wegen der zerrütteten Beziehung ihrer Eltern mit der Königsfamilie kennt Prinzessin Lilibet ihre britische Verwandtschaft kaum persönlich. Sie war bisher nur einmal in Grossbritannien. Die junge Prinzessin reiste im Juni 2022 anlässlich der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. in die Heimat ihres Vaters, wo sie vermutlich ihre Urgrossmutter und ihren Grossvater traf, der kurz darauf den Thron bestieg.

Das ist Lilibets Spitzname

Die Herzogin von Sussex hat im Mai 2026, also kurz vor Lilibets Geburtstag, einen seltenen Einblick in die Lieblingsleckereien und Spitznamen ihrer Kinder Archie und Lilibet gewährt. Meghan hatte auf dem offiziellen Instagram-Account ihrer Marke «As Ever» ein Video über ihre Marmelade gepostet.

Darin nennt sie die Kids «Arch» und «Lil». Meghan verriet, ihr Ehemann Prinz Harry liebe die Himbeermarmelade, Lil die Erdbeermarmelade und Arch beide. «Und ich mag die Orangenmarmelade», so die 44-Jährige.

Lilibet hat die Haarfarbe ihres Vaters geerbt

In einem weiteren Instagram-Post wurde zuletzt auch einmal mehr sichtbar, dass Prinzessin Lilibet die roten Haare ihres Vaters Harry geerbt hat. Mit dem Post teilte Meghan ein Spiegel-Selfie aus ihrem Kleiderschrank. Lilibet sitzt darauf mit dem Rücken zur Kamera auf dem Boden. Sie trägt ihre Mähne zu einem Pferdeschwanz gebunden. Meghan versah das Bild mit einem lila Herz-Emoji und dem Kommentar: «Mamas kleine Helferin.»

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Zum Valentinstag hatte Meghan bereits ein süsses Foto von Prinz Harry und Prinzessin Lilibet veröffentlicht. Die Herzogin von Sussex postete auf ihrem Instagram-Account ein Bild, das Harry mit dem Mädchen auf dem Arm zeigt. Lilibet hält mehrere rote Luftballons, während ihr Vater sie anlächelt. Davor zeigte Meghan ihre Kinder vor allem von hinten, hier war Lilibets Gesicht jedoch teilweise zu erkennen.

Vorgezogenes Geburtstagsgeschenk für Lilibet

Im Mai gab es für Lilibet ein verfrühtes Geburtstagsgeschenk. Meghan und Harry haben mit ihren Kindern Disneyland besucht. Meghans Mutter, Doria Ragland (69), nahm ebenfalls an dem Familienausflug nach Anaheim (USA) teil. «Sie haben gemeinsam die Geburtstage der Kinder gefeiert», verriet ein Insider dem «People»-Magazin. Lilibets Bruder Archie ist am 6. Mai sieben Jahre alt geworden.

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Auch zu Lilibets vorherigem Geburtstag teilte Meghan Fotos von einem Familienbesuch in dem Themenpark. Genau wie damals hatte Lilibet nun mehrere süsse Begegnungen mit Disney-Prinzessinnen.

Lilibet ist ein Outdoor-Fan

Herzogin Meghan hat schon einige Einblicke in ihren Alltag mit Lilibet zu Hause geteilt. Darin war die Kleine im Garten, beim Spielen im Freien, im Hühner-Gehege, beim Kochen und sogar bei der Arbeit in ihrer Imkerei zu sehen. Zum Internationalen Frauentag im März postete Meghan ausserdem ein Foto von sich und ihrer Tochter auf ihrem Instagram-Account, auf dem die beiden von hinten gezeigt werden.

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Sie sitzen auf Steinen mit Blick auf Strand und Meer. Die Herzogin hat den Arm um ihre Tochter gelegt und drückt ihr einen Kuss auf die Stirn. «Für die Frau, die sie eines Tages sein wird... Alles Gute zum Internationalen Frauentag», schrieb die 44-Jährige dazu stolz.