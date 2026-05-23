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Den Tipp gab der König
Meghan singt für Robben und wird schwanger

Auf Anraten von König Charles III. hat Meghan ein keltisches Fruchtbarkeits-Ritual durchgezogen und am Meer in hohen Tönen gesungen. Geflasht davon, springt Prinz Harry ins Eismeer. Kurz darauf ist die Ex-Schauspielerin mit Archie schwanger.
Publiziert: vor 24 Minuten
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Aktualisiert: vor 22 Minuten
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Flavia Schlittler und René Haenig
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