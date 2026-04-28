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Video zeigt Smalltalk zwischen Charles und Trump
Video zeigt
Diesen Smalltalk soll ein Lippenleser enthüllt haben
Ein Lippenleser soll die ersten Worte zwischen US-Präsident Donald Trump und König Charles bei dessen Besuch am Montag im Weissen Haus enthüllt haben.
Publiziert: 15:34 Uhr
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