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Diesen Smalltalk soll ein Lippenleser enthüllt haben

Ein Lippenleser soll die ersten Worte zwischen US-Präsident Donald Trump und König Charles bei dessen Besuch am Montag im Weissen Haus enthüllt haben.
Publiziert: 15:34 Uhr
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