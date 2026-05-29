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Neue Aufnahmen veröffentlicht
Britney Spears wollte Polizisten mit Lasagne bestechen

Im März stoppte die Polizei Britney Spears wegen Trunkenheit am Steuer. Neu veröffentlichte Dashcam-Aufnahmen zeigen die kuriose Festnahme.
Publiziert: 18:19 Uhr
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