Im Juli könnte König Charles seine Enkel Lilibet und Archie wiedersehen. Prinz Harry erwartet offenbar eine Einladung seines Vaters nach Sandringham. Der zögert aber angeblich.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Prinz Harry hofft auf Einladung von König Charles für Juli in Sandringham

Harrys Kinder Archie und Lilibet sahen Grossvater zuletzt vor vier Jahren

Harry verlor 2020 Polizeischutz, fordert Sicherheit für Familienbesuch in England War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Prinz Harry (41) wartet angeblich auf eine Einladung von König Charles (77). Laut «Daily Mail» wünscht sich der 41-Jährige, dass sein Vater ihn und seine Familie diesen Sommer in Norfolk begrüsst, damit Harrys Kinder ihren Grossvater sehen können. Das behaupteten der Zeitung zufolge Freunde von Prinz Harry.

Dem Bericht nach würde der jüngste Sohn von König Charles das Zerwürfnis in der königlichen Familie gerne beenden, indem er im Juli Zeit mit seinem Vater auf dessen privatem Anwesen in Sandringham verbringt. Wie das Blatt weiter unter Berufung auf «Quellen aus dem Umfeld des Monarchen» berichtet, soll dieser aber angeblich noch zögern. «Geringes Vertrauen und bittere Erfahrungen» nach einer Reihe von Indiskretionen seitens des «Team Sussex» seien ein erhebliches Hindernis für Fortschritte bei der Wiederversöhnung, schreibt die «Daily Mail».

Prinz Harry und seine Ehefrau Herzogin Meghan (44) hatten sich 2020 aus der königlichen Familie zurückgezogen und waren in die USA gezogen, der Heimat der ehemaligen Schauspielerin. In Interviews, ihrer Netflix-Doku «Harry & Meghan» sowie in Harrys Autobiografie «Spare» erhoben sie danach diverse Anschuldigungen gegen die Royals.

Archie und Lilibet waren vier Jahre nicht in England

Harry hofft nun angeblich trotzdem darauf, dass er, Meghan und die beiden Kinder Archie (6) und Lilibet (4) im Juli eingeladen werden, «etwas Zeit mit der Familie» in Sandringham zu verbringen. Es ist fast vier Jahre her, dass Archie und Lilibet ihren Grossvater gesehen haben, als sie anlässlich der Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (1926-2022) nach Grossbritannien reisten. An ein Treffen mit ihrem Grossvater dürfte sich Lilibet demnach nicht mehr erinnern.

Auch die «Sunday Times» hatte berichtet, dass «Personen aus Harrys Umfeld» erklärten, er würde «eine Einladung nach Sandringham» in diesem Sommer «gerne annehmen». Dann könnten die Sussexes auch auf Harrys Bruder Prinz William (43) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) treffen. Diese verbringen traditionell einen Grossteil ihrer Sommerferien in Sandringham, wo sie ein Landhaus besitzen. Die beiden Brüder gelten Medienberichten zufolge nach wie vor als zerstritten. Ob sich durch einen möglichen Besuch ihr Verhältnis verbessern würde, bleibt derweil abzuwarten.

Streit um Sicherheit

Warten tut Prinz Harry derzeit auch auf eine Entscheidung darüber, auf welche Sicherheitsvorkehrungen er und seine Familie in Grossbritannien Anspruch haben. Auch davon hängt offenbar ab, ob er seine Frau und die Kinder mitbringt. Die «Sunday Times» zitiert einen «Freund von Harry» mit den Worten: «Wenn er vom König eingeladen wird, würde er ein Sicherheitspaket erhalten, das automatisch greift. Er würde sich über eine Einladung nach Sandringham freuen. Würde er hingehen? Das käme darauf an, wer dort wäre. Wenn der König sagen würde: ‹Komm hoch und verbringe etwas Zeit mit der Familie›, würde ihm das sehr gefallen.»

Prinz Harry hatte zuvor klargemacht, dass er seine Kinder ohne aus seiner Sicht ausreichenden Schutz nicht nach Grossbritannien bringen werde. Seit seinem Rückzug aus den royalen Pflichten im Jahr 2020 hat Harry keinen Anspruch mehr auf staatlich finanzierten Polizeischutz. Gegen diese Entscheidung ist er juristisch vorgegangen.