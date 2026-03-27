Nach ihrem verheerenden Sturz in Cortina erhielt Lindsey Vonn Post von Prinz William. Doch die Worte einer Star-Moderatorin wirken bei der US-Amerikanerin mehr nach.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Lindsey Vonn erfuhr nach schwerem Sturz in Olympia-Abfahrt viel Unterstützung

Prinz William und Diane Sawyer spendeten aufbauende Worte

Zitat von Sawyer: «Man kann nicht gleichzeitig mutig und bequem sein» War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Dominik Mani Redaktor Sport-Desk

Der heftige Sturz in der Olympia-Abfahrt von Cortina und das damit verbundene Drama um Lindsey Vonn (41) schockte die Sport-Welt. Die Aufmerksamkeit für den US-Skistar ist riesig, genau wie die Anteilnahme nach Vonns schwerer Beinverletzung.

Wie die Speed-Königin nun verrät, erhielt sie nach ihrer Rückkehr in die amerikanische Heimat viele unterstützende und Trost spendende Briefe. Und das nicht nur von Fans. So haben sich gemäss Vonn auch Ex-Fussballer David Beckham, Tennis-Star Jannik Sinner und Football-Legende Tom Brady gemeldet. Und selbst aus royalen Kreisen gabs Unterstützung, wie Vonn im Interview mit «Vanity Fair» erzählt.

Ein Zitat machte Vonn am meisten Eindruck

So wandte sich Prinz William (43) mit aufmunternden Worten an den Superstar. «Die Art und Weise, wie du darüber geschrieben hast, wie du mutig und ohne Reue an den Start gegangen bist, sagt so viel über deine Widerstandsfähigkeit aus», schrieb der britische Thronfolger an die Skifahrerin.

«Ich hätte nie gedacht, dass Prinz William mir überhaupt zusieht – geschweige denn mir schreibt. Das bedeutet mir unglaublich viel», sagt Vonn. Als Dank wolle sie Prinz William und seine Familie zum Skifahren einladen, sobald sie selbst wieder fahren könne. Der 43-Jährige steht regelmässig auf den Ski, als Kind verbrachte er mit seiner 1997 verstorbenen Mutter Diana und Bruder Harry (41) oft Tage in Lech am Arlberg (Ö).

Gibt es etwas Grösseres als solche aufbauende Zeilen aus dem britischen Königshaus? Offenbar schon, wie Vonn weiter verrät. Besonders an den schwierigen Tagen hätte ihr ein Zitat von Star-Moderatorin Diane Sawyer geholfen, das die 80-Jährige an Vonn geschickt hatte. Sawyers Worte: «Man kann nicht gleichzeitig mutig und bequem sein.» Das machte der Kämpferin Vonn auf ihrem Weg durch Schmerzen und mühselige Reha am meisten Eindruck.