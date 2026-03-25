Prinz Harry und Meghan wehren sich gegen Vorwürfe aus einem neuen Buch, Königin Camilla habe Meghan beschuldigt, Harry «einer Gehirnwäsche» unterzogen zu haben. Ihre heftige Reaktion könnte das Verhältnis zur Königsfamilie weiter belasten.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Harry und Meghan kritisieren Buch mit Vorwürfen gegen Meghan scharf

Camilla soll behauptet haben, Meghan habe Harry «einer Gehirnwäsche unterzogen»

Buch «Betrayal» erscheint Ende März, Sussexes planen England-Besuch im Sommer War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Sophie Ofer Redaktorin People

Der Herzog und die Herzogin von Sussex wehren sich gegen Behauptungen, die Königshaus-Experte Tom Bower (79) in einem neuen Buch anstellt. Demnach soll Königin Camilla (78) Herzogin Meghan (44) einst vorgeworfen haben, Prinz Harry (41) einer «Gehirnwäsche» unterzogen zu haben.

Ein Auszug aus dem Buch «Betrayal: Power, Deceit And The Fight For The Future Of The Royal Family» (zu Deutsch: «Verrat: Macht, Täuschung und der Kampf um die Zukunft der Königsfamilie») löste eine schnelle und vernichtende Reaktion der Sussexes aus, die dem Autor vorwarfen, eine «verwirrte Verschwörungstheorie» zu schreiben und von ihnen «besessen» zu sein. Mit ihrer Gegenwehr könnten die Sussexes ihr Verhältnis zum Königshaus jedoch nur noch weiter beschädigt haben.

Ist Prinz Harrys Verhalten heuchlerisch?

Diese brisante Behauptung aus dem Ende März erscheinenden Buch ist bereits jetzt bekannt: Königin Camilla soll einmal zu einer Freundin gesagt haben, dass Meghan Harry «einer Gehirnwäsche unterzogen» habe. Wenngleich Prinz Harry sich nun gegen die Anschuldigung gegen seine Frau wehrt, ist Bower ironischerweise nicht der Erste, der über das angespannte Verhältnis des Prinzen zu seiner Stiefmutter schreibt: Prinz Harry selbst enthüllte in seinem Buch «Reserve», wie er und sein Bruder William (43) ihren Vater Charles (77) einst «angefleht» hätten, Camilla nicht zu heiraten. Er bezeichnete sie zudem als «gefährlich» und behauptete, sie würde sensible Informationen weitergeben, um ihr Image aufzupolieren; sie habe ihn auf ihrem «persönlichen PR-Altar geopfert».

Die heftige Reaktion der Sussexes auf die Kritik an ihrem Umgang mit der Königsfamilie könnte die ohnehin schon fragile Beziehung zum Königshaus noch weiter belasten, erklärt die Royal-Expertin Ingrid Seward (78) gegenüber «Mirror». Laut ihr dürfte die Reaktion des Paares das Feuer nur noch weiter entfacht haben. Dabei soll es Berichten zufolge Pläne geben, dass Harry, Meghan und ihre beiden Kinder noch diesen Sommer einen Trip nach England geplant haben, sofern Harry seinen Sicherheitsstatus zurückbekommt.

«Es könnte auf ihn zurückfallen»

«Harry glaubt nicht daran, die Dinge einfach auf sich beruhen zu lassen – er ist sehr beschützend gegenüber Meghan und offensichtlich äusserst verärgert», so Seward. «Die königliche Familie gibt Meghan wahrscheinlich die Schuld an allem, was passiert ist, und sie hat ihm vielleicht gesagt, er solle etwas unternehmen. Aber natürlich macht das die Geschichte nur noch pikanter und hält die Diskussion am Laufen. Das hilft ihnen nicht wirklich.»

Indem er Bowers Buch scharf kritisiert, riskiere Prinz Harry – der 2023 mit der Veröffentlichung seiner eigenen Memoiren einen weltweiten Skandal ausgelöst hat – zudem den Vorwurf der Heuchelei: «Harrys Reaktion ist ein wenig heuchlerisch, weil er sich offenbar nicht daran erinnert, was er selbst in der Vergangenheit gesagt hat», argumentiert Seward. «Wenn er diese sehr deutlichen Aussagen macht, muss er sich daran erinnern, denn es könnte auf ihn zurückfallen und ihm schaden.»

«Camilla wird keine schlaflosen Nächte haben»

So verärgert Harry und Meghan angesichts der Behauptungen Bowers auch sein mögen, sei es unwahrscheinlich, dass Camilla wegen der Vorwürfe schlaflose Nächte habe. Sie und Harry hätten keine enge Bindung zueinander. «Ich glaube nicht, dass es derzeit eine Beziehung zwischen Harry und Camilla gibt», behauptet Seward.

Angesichts Harrys jüngster Bemühungen, wieder eine Brücke zu seiner Familie zu schlagen – darunter auch die Hoffnung, dass der König bei den Invictus Games im nächsten Jahr eine zentrale Rolle spielen wird –, meint Seward, dass ihn seine heftige Reaktion bei seinem Vater wohl kaum beliebt machen wird. «Ich glaube zwar nicht, dass es Camilla sonderlich interessieren wird, aber Öl ins Feuer zu giessen, wird seiner Beziehung zu seinem Vater sicher nicht helfen, oder?», so Seward.