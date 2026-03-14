Petition gegen Meghan und Harry gestartet

Der Briten-Prinz und seine Schauspiel-Gattin wollen im April nach Down Under. Doch nicht alle Australier sind happy über den angekündigten Besuch. «We don't want you here» heisst eine Petition, mit der sie den Besuch zu verhindern hoffen.
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