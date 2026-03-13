Marius provoziert und verhöhnt das Gericht

Dem Spross von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht das Wasser bis zum Hals, sollte man meinen. Seit Wochen sitzt Marius Borg Høiby auf der Anklagebank. Doch statt Reue zu zeigen, zeichnet er vulgäre Bilder während der Verhandlung.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Videos zum königlichen Schweizer Podcast «RoyalTea»