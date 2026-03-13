Er zeichnet nackte Frauen Marius provoziert und verhöhnt das Gericht

Dem Spross von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit steht das Wasser bis zum Hals, sollte man meinen. Seit Wochen sitzt Marius Borg Høiby auf der Anklagebank. Doch statt Reue zu zeigen, zeichnet er vulgäre Bilder während der Verhandlung.