Ein Glas für 15 Dollar Wie schmeckt Meghans Luxus-Konfitüre?

Monatelang wartete unser «RoyalTea«-Duo vergeblich. Jetzt ist endlich eine Konfi von Herzogin Meghan bei uns gelandet. Wir haben sie getestet und sie uns auf der Zunge zergehen lassen. Die Konfi von Prinz Harrys Gattin erhitzt die Gemüter von René und Flavia.