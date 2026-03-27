«Zu Recht in die Ecke gedrängt» Charlène zeigt Caroline, wer Monacos Chefin ist

Dieses Bild sagt mehr als tausend Worte: Am Rosenball in Monte-Carlo muss sich Caroline von Hannover beim offiziellen Foto mit einem Platz ganz am Rande zufriedengeben. Im Mittelpunkt glänzt allein Charlène, die ihre Widersacherin mit einem Lächeln eiskalt abserviert.