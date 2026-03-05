Ausgerechnet der royale Grüsel soll dafür sorgen, dass sich der Briten-Monarch und sein Jüngster wieder annähern. Andrews ehemalige Royal Lodge dient jetzt als Köder für den Reserve-Prinzen. Und wir fragen uns: Ist der König völlig verzweifelt oder total gewieft?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft König Charles III. übergibt Royal-Lodge an Prinz Harry und Meghan

Ex-Freundin von Prinz Edward behauptet Sex im Buckingham-Palast

René Haenig und Flavia Schlittler

Nach dem Rauswurf seines Grüsel-Bruders Andrew (66) aus der Royal-Lodge im Windsor Park dreht Briten-König Charles III. die 30-Zimmer-Villa seinem verlorenen Sohn an. Schnallen Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Meghan (44) in ihrer Arroganz den listigen Plan des Monarchen? Und beissen sie bei dessen Angebot tatsächlich an? Darüber diskutiert unser «RoyalTea»-Duo.

Ausserdem fragen wir uns, ob der blasse Prinz Edward (61) tatsächlich Sex im Buckingham-Palast hatte? Denn das behauptet eine längst verflossene Ex-Freundin des jüngsten Bruders von König Charles III. in einem neuen Enthüllungsbuch. Er wäre wohl nicht der erste und vermutlich nicht der letzte Royal, der in der offiziellen Residenz des britischen Monarchen «verkehrt(e)». Und angesichts der aktuellen Geschehnisse werfen wir auch noch einen Blick nach Abu Dhabi und auf den dort in die Wüste verbannten spanischen Ex-König Juan Carlos I. (88).