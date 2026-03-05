DE
Ist es ein verzweifelter Plan von König Charles III.?
«Geht um Erbstück von Andrew»:Ist es ein verzweifelter Plan von König Charles III.?

Prinz Harry und die Royal Lodge
Was heckt König Charles denn da aus?

Ausgerechnet der royale Grüsel soll dafür sorgen, dass sich der Briten-Monarch und sein Jüngster wieder annähern. Andrews ehemalige Royal Lodge dient jetzt als Köder für den Reserve-Prinzen. Und wir fragen uns: Ist der König völlig verzweifelt oder total gewieft?
  König Charles III. übergibt Royal-Lodge an Prinz Harry und Meghan
  Ex-Freundin von Prinz Edward behauptet Sex im Buckingham-Palast
  Spanischer Ex-König Juan Carlos I. lebt mit 88 Jahren in Abu Dhabi
René Haenig
Flavia Schlittler
Schweizer Illustrierte
Nach dem Rauswurf seines Grüsel-Bruders Andrew (66) aus der Royal-Lodge im Windsor Park dreht Briten-König Charles III. die 30-Zimmer-Villa seinem verlorenen Sohn an. Schnallen Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Meghan (44) in ihrer Arroganz den listigen Plan des Monarchen? Und beissen sie bei dessen Angebot tatsächlich an? Darüber diskutiert unser «RoyalTea»-Duo.

Ausserdem fragen wir uns, ob der blasse Prinz Edward (61) tatsächlich Sex im Buckingham-Palast hatte? Denn das behauptet eine längst verflossene Ex-Freundin des jüngsten Bruders von König Charles III. in einem neuen Enthüllungsbuch. Er wäre wohl nicht der erste und vermutlich nicht der letzte Royal, der in der offiziellen Residenz des britischen Monarchen «verkehrt(e)». Und angesichts der aktuellen Geschehnisse werfen wir auch noch einen Blick nach Abu Dhabi und auf den dort in die Wüste verbannten spanischen Ex-König Juan Carlos I. (88).

