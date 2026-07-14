Norwegische Royals feiern ihre WM-Helden

Mit dem Einzug in den WM-Viertelfinal hat nicht nur die Schweiz Historisches geschafft, sondern auch Norwegen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Norwegen scheidet am 12. Juli im WM-Viertelfinale gegen England aus

Haaland bringt ausgestopften Waschbären mit Whiskeyflasche als Souvenir mit

90'000 Fans feiern in Oslo die WM-Helden und Royals

Saskia Schär Redaktorin People

Norwegen war eine der Überraschungsnationen an der diesjährigen Fussballweltmeisterschaft. Sie kämpften sich ins Achtelfinale und kickten dort Rekordweltmeister Brasilien aus dem Turnier. Doch am Samstagabend mussten sich die starken Skandinavier im Viertelfinale schlussendlich in der Verlängerung mit 1:2 gegen England geschlagen geben. Mit ihrem Einsatz und ihrer Leidenschaft sorgten sie nicht nur in der Heimat für grosse Euphorie, sondern auch in den Gastgeberländern selbst.

Am Montag sind die Männer und ihr Team wieder auf heimischem Boden in Norwegen gelandet. Turnier-Liebling Erling Haaland (25), der in vier Spielen sieben Tore erzielte, sorgte dabei beim Verlassen des Flugzeugs für Schmunzeln: Er hatte sich als Mitbringsel für einen ausgestopften Waschbären mit Whiskeyflasche in den Pfoten entschieden.

Ohne sein Souvenir, dafür aber mit seinem Team, ging es noch gleichentags in den Palast, wo sie von den norwegischen Royals empfangen wurden. König Harald V. (89) liess es sich nicht nehmen, auf einem speziellen Hocker sitzend, selbst einige Worte an die Fussballer zu richten. Auch Kronprinz Haakon (53) war beim Empfang zugegen, ebenso wie seine beiden Kinder Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20). Letztere beiden konnten die Siege ihrer Mannschaft gegen Senegal und Brasilien jeweils selbst live vor Ort im Stadion erleben.

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Haakon verfolgte Viertelfinale im Stadion in Miami

Kronprinz Haakon seinerseits blieb bei seiner frisch operierten Ehefrau Mette-Marit (52) in Norwegen zurück. Sie erhielt Mitte Juni eine neue Lunge, muss sich vom Eingriff erholen. Ein erstes Foto der Kronprinzessin nach der Operation postete der Palast nach dem Sieg der norwegischen Mannschaft gegen Brasilien. Weil sich Mette-Marit auf dem Wege der Besserung befindet, reiste Haakon am Samstag dann doch noch in die USA und feierte in Miami neben FIFA-Präsident Gianni Infantino (56) sein Team an – ohne Erfolg.

Party in Oslo

Auf Instagram postete der Palast einige Bilder und Videos des Empfangs sowie von den Feierlichkeiten auf der Strasse vor dem Schloss. Die Royals zeigten sich dabei einmal mehr bei der norwegischen WM-Jubelgeste – dem «Viking Row». Wie auf weiteren Fotos zu sehen ist, gibt der Kronprinz mit der Trommel höchstpersönlich den Takt dazu an. Insgesamt sollen sich 90'000 Leute versammelt haben um ihre norwegischen Helden hochleben lassen.

Die Einladung in den Palast sprach Kronprinz Haakon direkt nach dem verlorenen Spiel gegen England am Samstagabend vor Ort in der Kabine in Miami aus. Die Spieler waren da allerdings emotional nicht in der Lage, sich über die royale Einladung zu freuen, wie Videos aus der Kabine zeigen. Dafür hatte Haakon grösstes Verständnis: «Ihr dürft alle enttäuscht sein, aber der Rest von uns ist einfach unglaublich dankbar, wirklich stolz auf euch und wir finden, ihr habt uns eine absolut unbezahlbare Leistung geboten.»