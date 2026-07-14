Darum gehts
- Erling Haaland bringt ausgestopften Waschbär aus USA nach Norwegen mit
- Der Waschbär umklammert eine Whiskeyflasche und kostet 610 Franken
- Haaland kaufte drei Tiere und Western-Kleidung in Dallas
Das Souvenir von der Auslandsreise, das später zu Hause zum Staubfänger verkommt, haben wohl schon viele mit in die Heimat gebracht. Klassiker wie Kühlschrankmagnete, Flaschenöffner oder Shot-Gläser sind dabei besonders beliebt. Norwegens Stürmer-Star Erling Haaland (25) mag es etwas ausgefallener.
Nach dem Viertelfinal-Aus am Samstag gegen England sind die Skandinavier am Montag in Norwegen gelandet und wurden am Abend in Oslo von 90'000 Fans feierlich empfangen. Auf dem Rollfeld steigt der Torjäger mit einem ausgestopften Waschbären aus der Maschine. Das Tier klammert sich an eine Whiskeyflasche.
Shopping-Tour in Dallas
Haaland teilt das Bild mit seiner neusten Errungenschaft auf Instagram und schreibt dazu: «Er ist mir nach Hause gefolgt.» Es bleibt dabei nicht nur bei einem skurrilen Weggefährten. Gleich drei ausgestopfte Tiere nimmt der Superstar mit nach Norwegen, wie er in einer Instagram-Story zeigt.
In einem Laden in Dallas hat sich Haaland mit den Tieren eingedeckt und sich dabei zusätzlich einen neuen Cowboy-Look verpasst. Das bestätigt der Inhaber des Ladens gegenüber dem Lokalsender Fox4. Neben einem für ihn angepassten Cowboy-Hut sowie diversen T-Shirts hat sich Haaland auch ein Paar Cowboy-Stiefel gegönnt.
Waschbär ist ausverkauft
Der Skandinavier im Western-Look ist auf der Website des Lokals zu sehen. Wie viel Geld der Norweger im Western-Laden ausgegeben hat, ist nicht bekannt. Klar ist: Der «Whisky-Waschbär», der im Onlineshop mittlerweile ausverkauft ist, kostet umgerechnet 610 Franken.
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