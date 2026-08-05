Bevor Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez heiraten, lassen es der Fussball-Superstar und seine Verlobte Georgina noch einmal richtig krachen. Mit Diamantenuhren und einer Autosammlung zeigen die Promis im Urlaub, was sie haben.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo (41) und Georgina Rodriguez (32) urlauben vor Hochzeit auf Mallorca

Ihre Luxusuhren kosten zusammen mindestens 830'000 Franken, sagt ein Experte

In Ronaldos Garage stehen seltene Hypercars wie Ferrari Daytona SP3, Bugatti Veyron

Georgina Rodríguez (32) und Cristiano Ronaldo (41) geben sich in Kürze das Jawort. Doch vor der Hochzeit macht die Familie Protzferien auf Mallorca, wie die beiden auf ihren Social-Media-Kanälen präsentieren. Nebst Fotos auf einer Yacht im Meer oder von einem grossen Steak zeigen sie ihren Fans schöne Uhren und Autos.

In einem Instagram-Post von Georgina sieht man die Hände des Paares – geschmückt mit den Verlobungsringen und je einer Uhr. Doch das sind keineswegs nur irgendwelche Zeitmesser: Blick hat bei Experte Lazar Cebbar, dem Inhaber des Juweliergeschäfts Elizza in Zürich, nachgefragt, um welche Luxusuhren es sich handelt.

«Meine Spielsachen»

«Einerseits handelt es sich um eine Audemars Piguet Royal Oak (37 mm) in Vollgold, die von Georgina getragen wird.» Auch Ronaldo schmückt sein Handgelenk mit einer Uhr der Extraklasse. «Andererseits zeigt das Bild eine Patek Philippe Weissgold in einer äusserst exklusiven Ausführung mit blind gefassten Baguette-Diamanten in Kombination mit einem Vollpavé-Besatz.» Diese beiden Luxusuhren kosten zusammen mindestens 830'000 Franken und gehören zur absoluten Spitzenklasse der Haute Horlogerie, so Cebbar weiter.

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In Ronaldos neuestem Instagram-Post, den er mit «meine Spielsachen» beschrieb, sieht man den Superstar in seiner Garage. Um nur einige Beispiele zu nennen, was dort steht: ein Ferrari Daytona SP3, ein Ferrari Monza SP1 und ein Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. Die Garage ist eine Ansammlung extrem seltener und wertvoller Hypercars und Supersportwagen. Was denn sonst?