Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez sollen schon in wenigen Tagen vor den Traualtar treten. Nach dem millionenschweren Verlobungsring vor einem Jahr verdichten sich die Hinweise auf eine Luxushochzeit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Cristiano Ronaldo und seine Verlobte heiraten auf Madeira

Traumhochzeit in Funchal mit Mega-Party im Luxushotel geplant

Das Paar ist seit 2016 zusammen und zieht fünf Kinder gross

Benjamin Gwerder Redaktor Sport

Lange haben die Fans des portugiesischen Fussball-Superstars darauf gewartet, nun soll es endlich so weit sein: Cristiano Ronaldo (41) und seine langjährige Partnerin Georgina Rodriguez (32) wollen sich offenbar das Jawort geben. Wie mehrere übereinstimmende Medienberichte verraten, bahnt sich eine echte Traumhochzeit auf Ronaldos Heimatinsel Madeira an.

Das Paar soll die historische Kathedrale in Funchal, der Hauptstadt der portugiesischen Insel, für eine grosse Hochzeit gebucht haben. Insidern zufolge laufen die Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Im Anschluss an die romantische Zeremonie soll die feierliche Mega-Party angeblich in einem luxuriösen Fünf-Sterne-Hotel in Funchal stattfinden.

Hochzeit dürfte ein Fest der Superlative werden

Dass die Hochzeit ein pompöses Fest werden dürfte, liess bereits der Heiratsantrag erahnen. Vor einem Jahr ging der Fussball-Gigant vor seiner Georgina auf die Knie. Dabei liess er sich wahrlich nicht lumpen: Der funkelnde Verlobungsring, den er ihr an den Finger steckte, soll ein halbes Vermögen gekostet haben. Ein Experte schätzte den Wert des Rings für Blick damals auf zwei bis fünf Millionen Schweizer Franken.

Rodriguez teilte damals voller Stolz ein Bild des riesigen Diamanten auf Instagram und schrieb die magischen Worte: «Ja, ich will.» Wer bei der Verlobung derart tief in die Tasche greift, wird bei der Hochzeitsfeierlichkeit erst recht nicht knausern.

Ronaldo lernte Rodriguez als Gucci-Verkäuferin kennen

Ronaldo und Rodriguez sind mittlerweile seit zehn Jahren ein Paar. Kennengelernt haben sie sich 2016 in Madrid, als Ronaldo für Real stürmte und Georgina als Verkäuferin in einem Gucci-Store arbeitete. Seither gehen sie gemeinsam durchs Leben und ziehen als Patchwork-Familie fünf Kinder gross.

Wie Bilder auf Instagram zeigen, blendet die Familie den Hochzeitsstress im Moment noch aus und geniesst entspannte Ferien.