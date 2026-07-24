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Stürmer Samuel Essende will es jetzt bei YB allen zeigen
«Es ist so, wie Cristiano Ronaldo es sagt»

Nach einem schwierigen Start in Bern glaubt der 3,5-Millionen-Mann im Berner Sturm an das Double. Er vertraut unter anderem auf die Weisheit von Cristiano Ronaldo.
Publiziert: vor 8 Minuten
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Das Double ist das Ziel: YB-Stürmer Samuel Essende.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • YB-Stürmer Samuel Essende strebt in neuer Saison das Double an
  • Essende will mit Toren, Assists und Einsatz das Team unterstützen
  • YB investierte 3,5 Millionen Franken in den Führungsspieler
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Florian RazReporter Fussball

Die Glitzersteine auf den Zähnen blitzen beim Lächeln häufig auf. Ja, Samuel Essende ist kurz vor dem Saisonstart glänzend aufgelegt. Der Stürmer hatte einen schwierigen Start in Bern. Jetzt sagt YB-Boss Christoph Spycher über den 3,5-Millionen-Mann: «Er ist in den Kreis der Führungsspieler gerückt.»

Blick: Samuel Essende, neue Saison, neues Glück. Welche Ziele haben Sie mit den Young Boys?
Samuel Essende: Das ist sehr einfach: Ich will der Mannschaft helfen. Ich hatte grosse Erwartungen, als ich im Februar hierhergekommen bin. Wenn du in einen Klub wie YB kommst, dann willst du alles gewinnen. Das wollen wir in dieser Saison nachholen. Wir haben viel Potenzial. Wir werden alles dafür tun, unsere Fans zu unterhalten.

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Wenn Sie sagen, dass Sie alles gewinnen wollen, bedeutet das: Saisonziel Double?
Natürlich. Ich denke, das wollen doch alle Teams, die in die Saison starten.

Naja, Vaduz darf nicht.
Ja, stimmt (lacht). Aber ganz ehrlich, wenn ich als Nicht-Schweizer früher von der Schweizer Liga geredet habe, dann habe ich doch nur von zwei Klubs gehört: YB und Basel. Es ist doch logisch: Wenn du in so ein Team kommst, dann tust du das, um zu gewinnen.

Letzte Saison war nicht nur für das Team schwierig. Auch Sie haben lange nicht getroffen. Wie wichtig war der Hattrick gegen Thun?
Es ist, wie es der grosse Mann Cristiano Ronaldo gesagt hat: Wir Stürmer erleben halt den Ketchup-Effekt. Natürlich war es für mich wichtig, dass ich getroffen habe. Aber noch wichtiger ist es, dass wir als Mannschaft gewinnen. Wenn ich dazu mit Toren beitragen kann, gut. Wenn es Assists sind, auch gut. Und wenn es meine Abwehrarbeit braucht, verrichte ich die gerne.

Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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