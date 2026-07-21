Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Verlässt Jaouen Hadjam YB? Gemäss Sky-Reporter Sacha Tavolieri ist Serie-A-Klub CFC Genua zumindest am algerischen Aussenverteidiger interessiert. Ein offizielles Angebot sei in Bern aber noch nicht eingetroffen..

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Sollte es tatsächlich zum Wechsel kommen, könnte für YB ein Millionenbetrag herausspringen: Der 23-Jährige ist noch bis im Sommer 2028 an die Young Boys gebunden, wobei sein Marktwert auf rund 6,5 Millionen Franken geschätzt wird. Zuletzt hat Hadjam auch an der WM in Nordamerika auf sich aufmerksam machen können: Für die algerische Nationalmannschaft bestritt er drei Partien, unter anderem ist er beim 0:2 gegen die Schweiz im Sechzehntelfinal nach einer knappen Stunde eingewechselt worden.

Für YB ist Hadjam seit seinem Wechsel von Ligue-1-Klub Nantes im Winter 2024 insgesamt in 95 Pflichtspielen aufgelaufen und hat dabei sechs Tore erzielt. Die Rückrunde der abgelaufenen Saison verpasste er wegen einer Verletzung am Afrika-Cup im Januar aber zu grossen Teilen – erst im April hat er auf den Fussball-Platz zurückkehren können.

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