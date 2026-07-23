Kurz vor Saisonbeginn haben auch die Young Boys noch ihr Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. Unter allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern verlosen wir ein personalisiertes Exemplar.

Als letztes Team hat YB sein neues Heimtrikot für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Das Team präsentiert sich in der neuen Spielzeit vollständig in Gelb, mit einem leichten Farbverlauf, der dem Look zusätzliche Tiefe verleiht. Schlicht und elegant, oder einfach: unverkennbar YB. Mit dem neuen Trikot beginnt für die Berner ein neues Kapitel. Gemeinsam mit ihren Fans sollen neue Erinnerungen, Emotionen und Geschichten geschaffen werden, die über Generationen weitergegeben werden.

Gewinne zum Saisonstart ein brandneues Heimtrikot der Young Boys. Dabei kannst du es mit deiner Wunschnummer und -namen personalisieren lassen. Bekenne Farbe und zeig an den Heimspielen, in der Stadt und auf dem Fussballfeld deine Liebe zu YB.

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Teilnahmeschluss ist am 29. Juli 2026. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.