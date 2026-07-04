Nach Mexikos 2:0-Sieg gegen Ecuador bei der WM 2026 überrascht Influencer SteveWillDoIt das Team mit Rolex-Uhren. Er hatte zuvor zwei Millionen Dollar auf den Sieg gesetzt und gewonnen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mexiko erreicht WM-Viertelfinal nach 2:0 gegen Ecuador im Aztekenstadion

Influencer schenkt Spielern Rolex-Uhren nach Wetteinsatz von 1,6 Mio. Franken

Mexiko ohne Gegentor in 4 Spielen, nächstes Spiel gegen England bei WM 2026

Marco Mäder Leiter Sport-Desk

Die mexikanische Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 nicht zu stoppen. Mit vier Siegen und ohne Gegentor bereiten sich die Mexikaner auf einen hochkarätigen Viertelfinal gegen England im Aztekenstadion vor. Unter Trainer Javier Aguirre präsentiert sich das Team in bestechender Form, die Euphorie im Land wächst von Spiel zu Spiel.

Doch nicht nur sportlich sorgt Mexiko für Schlagzeilen. Wie die «Marca» berichtet, kam es nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal gegen Ecuador – Torschützen waren Julián Quiñones und Raúl Jiménez – zu einer ungewöhnlichen Szene abseits des Platzes.

Der US-amerikanische Content-Creator SteveWillDoIt überraschte die Spieler nach dem Spiel mit Rolex-Uhren als Geschenk. Der Influencer bedankte sich damit für den Sieg Mexikos – und offenbar auch für ein erfolgreiches persönliches Wagnis: Er soll im Achtelfinal zwei Millionen US-Dollar (ungefähr 1,6 Millionen Franken) auf einen mexikanischen Erfolg gesetzt und damit einen hohen Gewinn erzielt haben.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie die Spieler ihre Uhren entgegennehmen und den Influencer daraufhin in die Luft werfen.

Die Aktion unterstreicht die wachsende WM-Euphorie im Land. Nun richtet sich der Fokus auf das Viertelfinalduell mit England. Mexiko träumt weiter.