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Hier erhalten alle Spieler ihre Rolex Uhren
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Spieler aus dem Häuschen:Hier erhalten alle Spieler ihre Rolex Uhren

Irre WM-Wette um Mexiko-Stars
Influencer kassiert ab – und verschenkt Rolex-Uhren

Nach Mexikos 2:0-Sieg gegen Ecuador bei der WM 2026 überrascht Influencer SteveWillDoIt das Team mit Rolex-Uhren. Er hatte zuvor zwei Millionen Dollar auf den Sieg gesetzt und gewonnen.
Publiziert: vor 35 Minuten
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Mexiko spielt eine starke WM bisher.
Foto: Keystone

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Mexiko erreicht WM-Viertelfinal nach 2:0 gegen Ecuador im Aztekenstadion
  • Influencer schenkt Spielern Rolex-Uhren nach Wetteinsatz von 1,6 Mio. Franken
  • Mexiko ohne Gegentor in 4 Spielen, nächstes Spiel gegen England bei WM 2026
Bildschirmfoto 2024-10-14 um 07.40.08.png
Marco MäderLeiter Sport-Desk

Die mexikanische Nationalmannschaft ist bei der WM 2026 nicht zu stoppen. Mit vier Siegen und ohne Gegentor bereiten sich die Mexikaner auf einen hochkarätigen Viertelfinal gegen England im Aztekenstadion vor. Unter Trainer Javier Aguirre präsentiert sich das Team in bestechender Form, die Euphorie im Land wächst von Spiel zu Spiel.

Doch nicht nur sportlich sorgt Mexiko für Schlagzeilen. Wie die «Marca» berichtet, kam es nach dem 2:0-Sieg im Achtelfinal gegen Ecuador – Torschützen waren Julián Quiñones und Raúl Jiménez – zu einer ungewöhnlichen Szene abseits des Platzes.

Der US-amerikanische Content-Creator SteveWillDoIt überraschte die Spieler nach dem Spiel mit Rolex-Uhren als Geschenk. Der Influencer bedankte sich damit für den Sieg Mexikos – und offenbar auch für ein erfolgreiches persönliches Wagnis: Er soll im Achtelfinal zwei Millionen US-Dollar (ungefähr 1,6 Millionen Franken) auf einen mexikanischen Erfolg gesetzt und damit einen hohen Gewinn erzielt haben.

Ein Video in den sozialen Medien zeigt, wie die Spieler ihre Uhren entgegennehmen und den Influencer daraufhin in die Luft werfen.

Die Aktion unterstreicht die wachsende WM-Euphorie im Land. Nun richtet sich der Fokus auf das Viertelfinalduell mit England. Mexiko träumt weiter.

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WM 2026 Gruppe A
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Mexiko
Mexiko
3
6
9
2
Südafrika
Südafrika
3
-1
4
3
Südkorea
Südkorea
3
-1
3
4
Tschechien
Tschechien
3
-4
1
K.o.-Phase
Gruppe B
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Schweiz
Schweiz
3
4
7
2
Kanada
Kanada
3
5
4
3
Bosnien und Herzegowina
Bosnien und Herzegowina
3
-1
4
4
Katar
Katar
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe C
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Brasilien
Brasilien
3
6
7
2
Marokko
Marokko
3
3
7
3
Schottland
Schottland
3
-3
3
4
Haiti
Haiti
3
-6
0
K.o.-Phase
Gruppe D
Mannschaft
SP
TD
PT
1
USA
USA
3
4
6
2
Australien
Australien
3
0
4
3
Paraguay
Paraguay
3
-2
4
4
Türkei
Türkei
3
-2
3
K.o.-Phase
Gruppe E
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Deutschland
Deutschland
3
6
6
2
Elfenbeinküste
Elfenbeinküste
3
2
6
3
Ecuador
Ecuador
3
0
4
4
Curacao
Curacao
3
-8
1
K.o.-Phase
Gruppe F
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Niederlande
Niederlande
3
6
7
2
Japan
Japan
3
4
5
3
Schweden
Schweden
3
0
4
4
Tunesien
Tunesien
3
-10
0
K.o.-Phase
Gruppe G
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Belgien
Belgien
3
4
5
2
Ägypten
Ägypten
3
2
5
3
Iran
Iran
3
0
3
4
Neuseeland
Neuseeland
3
-6
1
K.o.-Phase
Gruppe H
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Spanien
Spanien
3
5
7
2
Kap Verde
Kap Verde
3
0
3
3
Uruguay
Uruguay
3
-1
2
4
Saudi Arabien
Saudi Arabien
3
-4
2
K.o.-Phase
Gruppe I
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Frankreich
Frankreich
3
8
9
2
Norwegen
Norwegen
3
1
6
3
Senegal
Senegal
3
2
3
4
Irak
Irak
3
-11
0
K.o.-Phase
Gruppe J
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Argentinien
Argentinien
3
7
9
2
Österreich
Österreich
3
0
4
3
Algerien
Algerien
3
-2
4
4
Jordanien
Jordanien
3
-5
0
K.o.-Phase
Gruppe K
Mannschaft
SP
TD
PT
1
Kolumbien
Kolumbien
3
3
7
2
Portugal
Portugal
3
5
5
3
Demokratische Republik Kongo
Demokratische Republik Kongo
3
1
4
4
Usbekistan
Usbekistan
3
-9
0
K.o.-Phase
Gruppe L
Mannschaft
SP
TD
PT
1
England
England
3
4
7
2
Kroatien
Kroatien
3
0
6
3
Ghana
Ghana
3
0
4
4
Panama
Panama
3
-4
0
K.o.-Phase
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Mexiko
Mexiko
WM 2026
WM 2026
England
England
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