Davina und Shania Geiss ernten Kritik für Muttertagsgeschenk

Zum Muttertag überraschten Davina und Shania Geiss ihre Mutter Carmen nicht nur mit einem riesigen Blumenstrauss, sondern auch mit einer handgeschriebenen Karte. Doch ausgerechnet diese sorgt bei den Fans nun für harsche Kritik an den Millionärstöchtern.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Carmen Geiss erhält Muttertagsgeschenk von Töchtern Davina und Shania

Kritik an Rechtschreibung und Gestaltung der handgeschriebenen Karte

Carmen Geiss hatte neun Fehlgeburten und eine Eileiterschwangerschaft

Silja Anders Redaktorin People

Ein grosser Blumenstrauss mit rosafarbenen, weissen, blauen und violetten Hortensien und eine kleine, handgeschriebene Karte erfreuten am Muttertag das Herz von Carmen Geiss (61).

Stolz posiert sie mit den Geschenken, die ihr von ihren Töchtern Davina (22) und Shania (21) überreicht wurden. Ausserdem teilt die Millionärin direkt, was ihre Sprösslinge in die Karte schrieben. «Liebe Mama, Danke, dass du immer für uns da bist, uns so viel Liebe schenkst und unser grösster Halt bist. Wir sind unendlich dankbar, dich als Mama zu haben und lieben dich von ganzem Herzen. Alles Gute zum Muttertag von uns beiden.»

Rechtschreibung? Fehlanzeige

Es dauert jedoch nicht lange und schon hagelt es Kritik und Häme in der Kommentarspalte. Nicht nur wird die lieblose Gestaltung der Nachricht bemängelt. Die Rechtschreibung der beiden Millionärstöchter lässt ebenfalls zu wünschen übrig. Denn Wörter wie «Liebe» und «Halt» werden kleingeschrieben, ebenso das Wort «Gute» bei «alles Gute».

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«Ich finde die Karte sehr lieblos», schreibt eine Userin unter Carmen Geiss' Beitrag auf Instagram. Am Muttertag dürfe es gerne bunt und glitzernd zugehen. Eine andere Userin findet: «Ehh warum steht nicht von deinen Töchtern? Wie schnell geschrieben, Hauptsache steht was.» Die schlechte Rechtschreibung wird vermehrt in den Kommentaren kritisiert. «So ist das, wenn man nur noch alles mit dem Handy macht», sagt ein Fan, während ein anderer behauptet, das Bild müsse aus einer Zeit stammen, als die Mädchen in der 2. oder 3. Klasse waren. Ein dritter zweifelt gar komplett daran, dass die Muttertagsgrüsse aus der Feder von Davina und Shania Geiss stammen.

Fans verteidigen die Millionärstöchter

Die Kritik an dem Geschenk stösst einigen Fans aber auch sauer auf. «Wie kann man so unverschämt sein und ein Geschenk kritisieren? Zwei Schwestern haben ihrer Mutter ganz normal, ganz echt komplett selbständig ein Geschenk gemacht, um ihre Liebe zu zeigen, und es kommt Kritik zur Schrift? Zu wenig Glitzer? Zu wenig ausgegeben, weil ja reich? Es kommt von Herzen! Nichts anderes zählt!», schimpft eine Nutzerin mit den bösen Stimmen. Eine andere pflichtet ihr bei und schreibt: «Eine Person postet eine süsse Karte und Menschen haben nichts Besseres zu tun, als sich über ihre Schriftart und Rechtschreibung aufzuregen.»

Carmen Geiss wird bei ihrem Beitrag emotional. Sie spricht über die tiefe Liebe und Verbundenheit zu ihren Töchtern, aber auch über dunkle Zeiten, durch die sie das, was sie jetzt hat, umso mehr zu schätzen weiss. «Nach neun Fehlgeburten und einer Eileiterschwangerschaft weiss ich jeden einzelnen Moment mit meinen Kindern noch mehr zu schätzen. Für mich sind sie wirklich ein Geschenk Gottes.»