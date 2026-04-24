Davina Geiss freut sich auf Maybach – und bekommt Maibaum

Das hatte sich Promi-Tochter Davina Geiss wohl anders vorgestellt: Als die Mitarbeiter eines Hotels von der Maibaum-Tradition erzählen, hofft sie bereits auf ein Luxusauto.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Davina (22) und Shania Geiss (21) übernehmen Aufgaben im Familienunternehmen

Ein Maibaum vor ihrem Hotel überrascht die Schwestern in Friedrichshafen

Neue Folge am 27. April um 21:15 auf RTLzwei War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

Davina (22) und Shania Geiss (21) werden immer mehr in die Unternehmen ihrer Eltern Robert (62) und Carmen Geiss (60) eingespannt, um deren Imperium eines Tages weiterführen zu können. In der neusten Folge ihrer Realityshow fliegen die Promi-Töchter mit dem Privatjet nach Friedrichshafen, um dort eine Tuning-Messe zu besuchen.

Ihr Auftrag: Das hauseigene Wasser «Skull Liquid» und die Kleiderbrand «Roberto Geissini» promoten. Papa Robert macht eine klare Ansage: «Die Kinder haben die Aufgabe auf der Messe unsere Sachen vorzustellen, weil wir haben keine Zeit und sie müssen uns vernünftig vertreten, nicht irgendwo im Beach-Club abhängen.»

Die Schwestern übernachten in einem Hotel direkt am Bodensee. Am Morgen nach der Messe werden sie mit einem Geschenk geweckt. «Die von der Rezeption haben gemeint, das erwartet euch draussen am Maybach», erzählt Davina. «Da dachte ich so, ah, haben die das Auto gewechselt, jetzt haben wir einen Maybach.»

Davina Geiss kennt die Tradition nicht

Falsch gedacht. Statt einer Edelkarosse wartet draussen ein geschmückter Baum auf die Schwestern. Davina ist verwundert, denn sie hat von diesem Brauch noch nie gehört: «Komme ich so raus und ich denke mir, ist das gleiche Auto von gestern.»

Erst später wird ihr die Tradition erklärt: In vielen Regionen Deutschlands stellen Männer einer Frau, die sie mögen, einen Maibaum vor die Tür – ein romantisches Zeichen des Interesses. «Ich hätte so gerne sehen wollen, wie viele Jungs das tragen mussten», sagt sie enttäuscht.

Die Mitarbeiter des Hotels verneinen, dass sie den Baum aufgestellt hätten. Es seien «einige Jungs vom Dorf» gewesen. Wer genau dahinter steckt, wird in der Vorschau nicht aufgelöst.

Die neue Folge von «Davina & Shania – We Love Monaco» läuft am Montag, 27. April um 21:15 auf RTL zwei.