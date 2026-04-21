Die Geissens entspannen in Monte-Carlo und diskutieren über Gewicht und Körper, als plötzlich Boris Beckers Tochter Anna Ermakova ins Bild läuft.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Shania und Davina Geiss starten fünfte Staffel ihrer TV-Show in Monaco

Carmen Geiss behauptet, 55 Kilo zu wiegen, was ihre Familie belächelt

Monte-Carlo Beach Club seit 1920er Jahren Treffpunkt der High Society War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen und weitere externe Beiträge (z.B. Instagram, X und anderen Plattformen) sehen? Wenn du zustimmst, können Cookies gesetzt und Daten an externe Anbieter übermittelt werden. Dies ermöglicht die Anzeige externer Inhalte sowie von personalisierter Werbung. Deine Entscheidung gilt für die gesamte App und ist jederzeit in den Einstellungen widerrufbar. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Saskia Schär Redaktorin People

Genau wie ihre Eltern haben auch Shania und Davina Geiss ihre eigene Reality-TV-Show. «Davina und Shania – We love Monaco» startete am Montagabend auf RTL2 in die fünfte Staffel. In der neusten Folge haben sie ihre Eltern Carmen (60) und Robert Geiss (62) in den exklusiven Monte-Carlo Beach Club eingeladen und diskutieren dort über Kleidergrössen und ihr Gewicht. Dabei verrät eine der beiden Töchter, dass sie sich von Grösse 36 auf 34 verringert habe, woraufhin Mutter Carmen erklärt, dass es bei ihr dasselbe sei.

Das möchte ihr der Nachwuchs nicht so recht glauben und antwortet mit einem sarkastischen «Ja, ist klar». «Ich hab 55 Kilo», rechtfertigt sich die Millionärsgattin, langt sich an die Brüste und fügt an: «Aber bei mir sind die 55 hier oben». «Der Rest wiegt nichts, es sind nur die Titten», entgegnet die lachende Shania. Derweil wirft Robert Geiss ein, dass er 86 Kilogramm wiegt.

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Anna Ermakova crashed die Film-Aufnahmen

Während die Familie weiter über Carmen Geiss' Brüste und deren Gewicht diskutiert, läuft eine weitere deutsche Bekanntheit durchs Bild. «Ich seh die Tochter von Boris Becker hier jeden Tag», sagt eine der Geiss-Töchter, während die Kamera eine rothaarige Frau filmt, bei der es sich demnach um Anna Ermakova (26) handelt.

Im Monte Carlo Beach Club herrscht normalerweise ein absolutes Drehverbot, erklärt Robert Geiss. «Wir haben natürlich wie immer eine Ausnahmegenehmigung, weil die Geissens schaffen ja meistens alles und hier sieht man natürlich echte Persönlichkeiten. Prinzessinnen, Beyoncé – oder die Tochter von Boris Becker.»

Treffpunkt der High Society – und das seit bald einem Jahrhundert

Tatsächlich gehört der Monte-Carlo Beach Club zu den exklusivsten Beachclubs der Welt – ein Ort, an dem seit fast 100 Jahren Luxus nicht nur gelebt, sondern zelebriert wird. Zutritt erhält hier längst nicht jeder: Neben einer handverlesenen Stammkundschaft kommen vor allem Gäste des legendären Monte-Carlo Beach Hotel in den Genuss von Sonne, Meer und Diskretion auf höchstem Niveau.

Seit den späten 1920er-Jahren ist der Club ein Magnet für die internationale High Society. In den goldenen Jahrzehnten der Riviera flanierten hier Ikonen wie Schauspielerin Brigitte Bardot, Fürstin Grace Kelly, Sängerin Maria Callas oder Reederei-Tycoon Aristotle Onassis zwischen Pool, Strand und Champagner-Bar.

0:28 «Ich wurde gewürgt»: Carmen Geiss zeigt ihre Verletzung