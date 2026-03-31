Robert Geiss hat genug von Tochter Shania. Auf einem Flug nach Luxemburg rastet der Unternehmer aus und droht seiner Jüngsten. Die nimmt es jedoch gelassen – was ihren Vater nur noch mehr auf die Palme bringt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Streit zwischen Robert Geiss (62) und Tochter Shania (21) im Privatjet

Shania verspottet flugkranken Vater, drohender Ausschluss von weiteren Privatflügen

Geissens bereiten Töchter auf spätere Geschäftsübernahme vor, Einblick in Firmenstruktur War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Silja Anders Redaktorin People

Dunkle Wolken am harmonischen Horizont der Geissens. Bei der Reality-TV-Familie kam es kürzlich nicht nur im Flugzeug zu Turbulenzen. Zwischen Familienpatron Robert Geiss (62) und seiner jüngeren Tochter Shania (21) krachte es gewaltig.

Aber von vorn: Die Geissens waren auf dem Weg nach Luxemburg, um dort geschäftliche Termine wahrzunehmen. Selbstverständlich flog man mit dem Privatjet – so gehört es sich für die Geissens.

Streit zwischen Vater und Tochter eskaliert

Mit einem Mal wurde Robert Geiss schlecht – flugkrank durch die unsanften Bewegungen des Fliegers. Anstatt etwas Mitgefühl für ihren leidenden Vater zu zeigen, hatte Shania Geiss aber nur Hohn und Spott übrig.

Karma sollte der jungen Frau aber eine Lektion erteilen, denn auch ihr wurde mit einem Mal übel. Die Nerven lagen blank, der Zoff zwischen Vater und Tochter eskalierte. Und plötzlich hatte Robert Geiss genug. «Du kommst nie mehr mit!», fährt er Shania Geiss an. Keine Flüge mehr im Privatjet? Diese Drohung lässt die 21-Jährige kalt, womit Robert Geiss wohl nicht gerechnet hat. Statt sich zu entschuldigen oder die Situation anderweitig zu entschärfen, giesst Shania noch Öl ins Feuer. «Egal, dann fliege ich Linie, das wackelt weniger.»

Robert Geiss gibt seinen Töchtern Einblick ins Business

Eine solche Aussage ausgerechnet auf einem solch wichtigen Trip. Dass die Geissens ihre Töchter Davina (22) und Shania nämlich zu geschäftlichen Terminen mitnehmen, ist nicht die Norm. Robert Geiss ist es aber wichtig, dass der Nachwuchs Einblick in die Tätigkeiten der Eltern bekommt. «Die Kinder sollen ein bisschen von unserem Business, was wir haben, und von unserer Firmenkonstruktion mitbekommen und sollen dabei auch lernen», erklärt der Unternehmer in der Sendung «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». So bereitet Robert Geiss seine Töchter wohl darauf vor, eines Tages sein Business übernehmen zu können und sein Erbe weiterzutragen. Dann kann Shania irgendwann vielleicht ihren ganz eigenen Privatjet kaufen und ist nicht mehr darauf angewiesen, sich mit ihrem Vater im Flieger zu streiten.