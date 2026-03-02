Davina Geiss ist der Meinung, Frauen müssen nicht arbeiten und seien nur zum Gebären da. Schwester Shania ist schockiert vom Frauenbild ihrer Schwester.

Davina und Shania Geiss renovieren Wohnung, Streit um Geschlechterrollen entbrennt

Davinas Aussage zu Frauenarbeit löst Kritik in TV-Show und auf Instagram aus

Fynn Müller People-Redaktor

Davina (22) und Shania Geiss (21) wollten ihren Eltern Robert (62) und Carmen Geiss (60) eine Freude machen und während ihrer Abwesenheit die Luxuswohnung in Monaco renovieren. Mit vollem Einsatz reissen die Schwestern den Küchenboden raus.

Nur: Die Euphorie verfliegt schnell, und eine hitzige Geschlechterdebatte entfacht. «Warum mache ich auch Männerarbeit?», beschwert sich Davina und legt nach: «Frauen sind da, um Kinder zu gebären. Männer sind da, um zu arbeiten.»

«So wurden wir nicht erzogen!»

Diese Aussage bringt Shania auf die Palme: «Davina hat wohl in den letzten Jahren irgendetwas nicht mitbekommen. Stichwort: female empowerment. So wurden wir nicht erzogen!», poltert die 21-Jährige.

Zu sehen ist die Szene in der neuen Folge von «Die Geissens – eine schrecklich glamouröse Familie». Auch auf Instagram wird ein Ausschnitt gepostet. In den Kommentaren bekommt Davina Geiss für die Frauenbild-Aussage ihr Fett weg. «Weltbild aus einem anderen Jahrhundert», schreibt ein User. Ein anderer sieht es ähnlich: «Sie lebt in der Steinzeit.» Einige nehmen auch Papa Robert aufs Korn: «Der Vater macht doch selbst keine Männerarbeit», witzelt ein Nutzer.

Angst und Panik in Dubai

Die Geissens haben Dubai zuletzt als neues Domizil für sich entdeckt. Sie verbrachten immer mehr Zeit in der Wüstenmetropole. Die USA und Israel haben am Samstagmorgen begonnen, den Iran anzugreifen. Panik und Chaos herrscht auch in Dubai und Abu Dhabi.

Zu den aktuellen Angriffen hat sich noch niemand aus der Familie geäussert. Erst kürzlich waren Carmen und Robert Geiss in Dubai, um ihre Yacht «Indigo-Star» renovieren zu lassen. Sie sind vor den Angriffen wieder nach Monaco zurückgeflogen.