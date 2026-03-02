Iran will nicht mit den USA verhandeln

Im Iran-Konflikt scheint sich keine Beruhigung abzuzeichnen. Ein ranghoher Vertreter der iranischen Führung hat Verhandlungen mit den USA ausgeschlossen. «Wir werden nicht mit den Vereinigten Staaten verhandeln», schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, auf der Plattform X.

Seine Reaktion folgte auf einen Medienbericht des «Wall Street Journal», wonach er sich über den Vermittler Oman trotz der laufenden Angriffe um neue Gespräche mit den USA bemüht haben soll. US-Präsident Donald Trump habe den Nahen Osten ins Chaos gestürzt, schrieb Laridschani weiter. «Die Streitkräfte des Iran haben die Aggression nicht begonnen. Heute verteidigt sich die iranische Nation», schrieb er.

Trump hatte sich am Sonntag gegenüber dem Iran gesprächsbereit gezeigt. «Sie wollen reden, und ich habe zugesagt, also werde ich mit ihnen sprechen», zitierte ihn die Zeitschrift «The Atlantic». Dabei warf Trump den Iranern vor, zu lange gezögert zu haben. Er nannte keine Details zu möglichen Gesprächen.