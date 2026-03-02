Das Wichtigste in Kürze
- Am frühen Samstagmorgen haben Israel und die USA dem Iran mit einem gemeinsamen Angriff den Krieg erklärt
- Innerhalb einer Minute löschten die USA nach eigenen Angaben 40 hochrangige Generäle und Beamte aus – darunter der oberste iranische Religionsführer Ayatollah Ali Chamenei (†86)
- Eine Übersicht, was am Wochenende im Nahen Osten passiert ist, findest du hier
- Der Iran reagiert mit Gegenschlägen auf Israel, US-Militärbasen in der Region und überzieht zudem die Arabischen Emirate mit Raketenangriffen
- In der Nacht auf Montag hat der Iran Unterstützung von der libanesischen Hisbollah-Miliz erhalten – sie griff Ziele in Israel an
Rauch in der Nähe der US-Botschaft in Kuwait
In der Nähe der US-Botschaft in Kuwait sei Rauch aufgestiegen, berichtet «Al Jazeera» unter Berufung auf einen Reuters-Augenzeugen. Genaueres ist noch nicht bekannt. Wir bleiben dran.
31 Tote im Libanon nach israelischen Luftangriffen
Mindestens 31 Menschen sind bei israelischen Luftangriffe auf den Libanon getötet worden, 149 verletzt, teilte das Gesundheitsministerium am Montagmorgen mit.
Die libanesische Hisbollah hatte in der Nacht mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Eine wurde laut Israel abgefangen, mehrere weitere Geschosse seien auf offenem Gelände niedergegangen.
Neue Explosionen in Dubai, Abu Dhabi und Doha
Die Emirate werden offenbar aktuell von einer neuen Angriffswelle überzogen. Reporter von CNN, die sich vor Ort befinden, berichten von Explosionen und Abu Dhabi, Doha und Dubai. Auch in Bahrain heulen wieder die Sirenen.
Ob und wie viele Raketen oder Drohnen abgefangen werden konnten, ist aktuell noch unklar. Wir halten dich über die Entwicklungen auf dem Laufenden.
Iran will nicht mit den USA verhandeln
Im Iran-Konflikt scheint sich keine Beruhigung abzuzeichnen. Ein ranghoher Vertreter der iranischen Führung hat Verhandlungen mit den USA ausgeschlossen. «Wir werden nicht mit den Vereinigten Staaten verhandeln», schrieb der Generalsekretär des Sicherheitsrats, Ali Laridschani, auf der Plattform X.
Seine Reaktion folgte auf einen Medienbericht des «Wall Street Journal», wonach er sich über den Vermittler Oman trotz der laufenden Angriffe um neue Gespräche mit den USA bemüht haben soll. US-Präsident Donald Trump habe den Nahen Osten ins Chaos gestürzt, schrieb Laridschani weiter. «Die Streitkräfte des Iran haben die Aggression nicht begonnen. Heute verteidigt sich die iranische Nation», schrieb er.
Trump hatte sich am Sonntag gegenüber dem Iran gesprächsbereit gezeigt. «Sie wollen reden, und ich habe zugesagt, also werde ich mit ihnen sprechen», zitierte ihn die Zeitschrift «The Atlantic». Dabei warf Trump den Iranern vor, zu lange gezögert zu haben. Er nannte keine Details zu möglichen Gesprächen.
Iran feuert erneut zurück
In der Nacht auf Montag hat der Iran hat nach Angaben des israelischen Militärs am Morgen erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Israel ruft die Bevölkerung dazu auf, den Anweisungen des Heimatschutzes zu folgen – Schutz zu suchen und auf weitere Informationen zu warten.
In der Nacht hatte sich die libanesische Hisbollah-Miliz in den Iran-Konflikt eingeschaltet und mehrere Raketen auf Israel abgefeuert. Israel reagierte mit Bombardements in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut und anderen Teilen des nördlichen Nachbarlandes. Am Montagmorgen teilte das israelische Militär mit, dass es begonnen habe, «weitere Ziele» der Hisbollah, darunter Waffenlager, in mehreren Gebieten des Libanon anzugreifen.
USA haben mehr als 1000 Ziele angegriffen
Das US-Militär hat in den ersten 24 Stunden seiner Angriffe im Iran nach eigenen Angaben mehr als 1000 Ziele angegriffen. Dazu gehörten unter anderem das Hauptquartier der Revolutionsgarden, Luftabwehrsysteme, Kriegsschiffe, U-Boote, militärische Kommunikationseinrichtungen, Kommandozentren sowie Stellungen mit ballistischen Raketen. Das teilte das für den Nahen Osten zuständige Regionalkommando des Militärs (Centcom) mit.
Israel fordert Menschen im Libanon zur Flucht auf
Die Lage zwischen Israel und Libanon droht erneut zu eskalieren. Die israelische Armee forderte die Bewohner von rund 50 Orten im Süden des Libanons zur Flucht auf. Solche Aufrufe des Militärs deuten in der Regel auf bevorstehende Kampfhandlungen in den betroffenen Gebieten hin.
Die Bewohner der Orte sollten sich zur Sicherheit in offene Gebiete begeben, mindestens einen Kilometer von den Häusern entfernt. Wer sich in der Nähe von Hisbollah-Elementen, Einrichtungen oder Kämpfern aufhalte, riskiere sein Leben, hiess es weiter.
Pressebilder aus dem Libanon zeigen flüchtende Menschen und ein massives Verkehrschaos wegen der israelischen Angriffe.
Im Süden der Hauptstadt Beirut waren die Strassen vollständig überlastet.
Drohne greift britischen Stützpunkt auf Zypern an
Der britische Luftwaffenstützpunkt Akrotiri auf Zypern ist in der Nacht zum Montag von einer Drohne getroffen worden. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in London laut der Nachrichtenagentur PA. Bei dem Vorfall nahe der Hafenstadt Limassol sei niemand verletzt worden.
Es gebe Massnahmen zum Schutz der Truppen in der Region. Zu einem späteren Zeitpunkt sollte es weitere Informationen geben. Eine Bestätigung seitens der Behörden der EU-Inselrepublik lag zunächst nicht vor. Wer die Drohne abgefeuert hatte, war zunächst nicht bekannt.
Hisbollah-Miliz attackiert Israel mit Raketen
Die libanesische Hisbollah-Miliz reklamiert einen nächtlichen Raketenangriff auf Israel für sich. Damit reagiert sie nach eigenen Angaben auf die Tötung des obersten Führers des Irans, Ajatollah Ali Chamenei.
Kurz darauf bombardierte das israelische Militär Stellungen der Miliz im Libanon. Augenzeugen berichteten von Explosionen auch in südlichen Vororten der Hauptstadt Beirut.
Man werde nicht zulassen, dass die Miliz eine Bedrohung für den Staat Israel darstellt, teilte die israelische Armee mit. Sie fing nach eigenen Angaben ein Geschoss der Hisbollah ab, mehrere andere seien in offenem Gelände niedergegangen.
Ölpreise legen kräftig zu
Die Ölpreise haben am Montag nach der Eskalation im Nahen Osten wie erwartet zunächst deutlich zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April verteuerte sich in den ersten Handelsminuten um bis zu fast 10 Dollar oder 14 Prozent. Es kostete mit 82,37 Dollar so viel wie seit Januar 2025 nicht mehr.
Nach den zunächst zweistelligen Zuwächsen zum Handelsbeginn gaben die Ölpreise bis 0.30 Uhr wieder einen Teil ihrer Gewinne ab, lagen aber immer noch mit rund neun Prozent im Plus.
Mehr dazu, wie sich der Krieg auf den Öl- und Benzinpreis auswirkt, erfährst du im Artikel von Kollege Beat Michel hier.
