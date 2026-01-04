DE
Robert Geiss zeigt, wie die Einbrecher vorgegangen sind
In Sendung von Frauke Ludowig:Robert Geiss zeigt, wie die Einbrecher vorgegangen sind

Nach brutalem Überfall
Die Geissens-Einbrecher sind gefasst

Im vergangenen Juni stürmten maskierte Männer die Luxus-Villa der Reality-TV-Stars um Robert Geiss. Vor allem Carmen Geiss kann jetzt wieder aufatmen – die Einbrecher wurden endlich gefasst.
Gegenüber deutschen Medien erklärte Reality-TV-Star Robert Geiss, dass die Einbrecher, die das Anwesen in St. Tropez gestürmt hatten, gefasst worden seien.
Laszlo Schneider

Nach Monaten des Bangens können Robert (61) und Carmen Geiss (60) aufatmen. Kurz vor Jahresende erreichte das Paar die Nachricht, auf die sie lange gewartet hatten: «Unsere französische Anwältin konnte uns bestätigen, dass mehrere Täter inhaftiert wurden», sagt Robert Geiss zur «Bild»: «Die Staatsanwaltschaft und Polizei in St. Tropez sind weiterhin sehr aktiv. Die Ermittlungen werden auf Antrag eines Untersuchungsrichters fortgesetzt.» Das Reality-TV-Paar war im Juni in ihrer Villa an der französischen Riviera brutal überfallen worden.

Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen Täter
Robert veröffentlicht Video:Aufnahmen der Überwachungskamera zeigen Täter

Der Überfall hatte sich in der Nacht vom 14. auf den 15. Juni 2025 ereignet. Vier bewaffnete und maskierte Männer drangen in die Luxusvilla der Geissens ein, während das Paar im Wohnzimmer fernsah. Innerhalb kürzester Zeit eskalierte die Situation. Robert Geiss wurde mit einer Waffe bedroht, Carmen am Hals gewürgt und verletzt.

Die Täter zwangen die beiden, Tresore zu öffnen, und entkamen mit Schmuck, Bargeld und Wertgegenständen im Wert von mindestens 200'000 Franken. «Das war ein Angriff auf unser Leben, so sehen wir das mittlerweile», erklärt Carmen Geiss rückblickend gegenüber der «Bild».

«Das Leben geht weiter»

Die dramatischen Ereignisse, die von der Überwachungskamera festgehalten wurden, sind tief in das Gedächtnis der Geissens eingebrannt. Ein Video zeigt, wie Carmen einem der Täter verzweifelt die Maske vom Gesicht zu ziehen versucht, während ihr Schmuck gewaltsam abgerissen wird.

Der Überfall dauerte etwa 45 Minuten und hinterliess nicht nur körperliche, sondern auch psychische Wunden. «Der Überfall hat unser Sicherheitsgefühl massiv erschüttert», sagt Carmen Geiss weiter. Das Paar musste sein Anwesen, das technisch aufgerüstet und mit zusätzlichem Sicherheitspersonal verstärkt wurde, nach der Tat neu bewerten. Trotz des Schocks zeigt sich das Ehepaar kämpferisch. «Das Leben geht weiter», betont die Reality-TV-Königin.

