31 Jahre sind Carmen und Robert Geiss jetzt schon verheiratet. Zum Ehrentag gewährt der Reality-TV-Star ihren Fans einen Blick ins Familienalbum.

1/7 «Ich würde diesen Weg mit niemand anderem gehen – nicht eine einzige Stunde, nicht einen einzigen Tag», schreibt Carmen Geiss auf Instagram. Foto: imago images/Hartenfelser

Darum gehts Carmen und Robert Geiss feiern 31. Hochzeitstag mit emotionalen Instagram-Posts

Paar ist seit fast 43 Jahren zusammen, trotz Höhen und Tiefen

Carmen und Robert lernten sich mit 15 und 16 Jahren kennen

Jaray Fofana Redaktorin People

Seit 31 Jahren sind Carmen (60) und Robert (61) Geiss nun verheiratet. Zum Hochzeitstag am 30. Oktober widmete Carmen ihrem Mann auf Instagram eine emotionale Fotoreihe: «Heute feiern wir nicht einfach nur unseren 31. Hochzeitstag – wir feiern eine Zeitreise, die schon vor fast 43 Jahren, am 01.01.1983, begonnen hat.» Dann hat sich das Paar kennengelernt.

Die 60-Jährige blickt zurück: «Seit diesem Tag sind wir gemeinsam durchs Leben gegangen – durch Licht und Schatten, durch Lachen und Tränen, durch Glanz und Kampf.» Erfolge, Rückschläge, Liebe und Zweifel – alles hätten sie erlebt, doch ihren unerschütterlichen Glauben aneinander nie verloren. «Robert, du bist und bleibst mein grösstes Abenteuer», schliesst Carmen ihre Liebeserklärung ab.

Robert ist überwältigt

Der sonst so taffe und witzige TV-Star Robert Geiss zeigt sich auf Instagram ungewohnt emotional: «Carmen, was du geschrieben hast, hat mich tief berührt. Ich habe deine Worte gelesen – und ich war einfach fasziniert. Fasziniert davon, wie sehr du unsere gemeinsame Zeit in Worte fassen kannst.»

Kennengelernt haben sich die beiden bereits als Teenager – sie war 15, er 16 Jahre jung. Carmens erster Eindruck? «Total zum Kotzen», wie sie einst beim deutschen «Express» verriet. Doch nach einem unerwarteten ersten Kuss – «without a warning», so heisst auch ein Lied, das Carmen bewusst ihrem Mann gewidmet hat – änderte sich alles. Seither sind die beiden unzertrennlich. Am 1. Januar 2026 feiern Carmen und Robert dann ein weiteres Jubiläum: 43 Jahre, seit sie zusammengefunden haben.