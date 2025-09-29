Darum gehts
- Carmen Geiss teilt Genesung nach Hirn-OP auf Instagram mit Fans
- Zeigt Moment des Fadenzugs und sichtbare Operationsnarbe am Kopf
- Über 700 Menschen reagierten auf ihren Beitrag mit Genesungswünschen
Carmen Geiss, bekannt aus dem deutschen Reality-TV, gibt ihren Fans Einblick in ihre Genesung nach einer Hirn-Operation. Die Deutsche meldet sich regelmässig mit Updates zu ihrem Gesundheitszustand auf Instagram.
Fünf Tage nach ihrer Entlassung aus dem Spital zeigt Geiss nun den Moment, in dem ihr Ärzte die Fäden aus dem Kopf ziehen. In einem Video präsentiert sie ihre deutlich sichtbare Operationsnarbe an der Kopfseite. Die Bilder dokumentieren den Prozess vor, während und nach der Entfernung der Fäden.
Nach dem Eingriff gönnt sich Geiss, wie sie selbst beschreibt, ein «Recovery-Luxury-Programm» – das beinhaltet laut eigener Aussage: «Gesichtsmaske auf, Kerze an und einfach mal nichts tun». Die Reaktionen ihrer 1,4 Millionen Follower sind überwiegend positiv und mitfühlend.
In den Kommentaren unter ihrem Post finden sich zahlreiche Genesungswünsche. Ein Nutzer schreibt: «Liebe Carmen, das war bestimmt eine schwere Zeit.» Ein anderer kommentiert: «Du bist so tapfer. Ein echtes Vorbild. Pass auf dich auf.» Insgesamt haben über 700 Menschen auf den Beitrag reagiert.
Was ist passiert?
«Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt», schrieb Geiss vor fünf Tagen auf Instagram – und lieferte auch gleich die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, mit. «Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss». Zum Glück ging alles gut.
