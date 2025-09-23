Darum gehts
- Carmen Geiss meldet sich mit Spital-Selfie. Hämatom am Gehirn festgestellt
- Trotz bevorstehender Operation behält sie ihren Humor und Kampfgeist
- 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom muss operativ behandelt werden
Carmen Geiss hat sich am Dienstagnachmittag mit einem neuen Foto aus dem Krankenhaus gemeldet. Sie liegt im Bett, in ihrem Haar klebt ein grosses Pflaster. «Ihr Lieben, eure Nachrichten sind einfach überwältigend und geben mir sooo viel Kraft. Ich habe einfach die besten Fans der Welt und ich möchte euch gerne ein Update geben. Alles ist gut verlaufen! Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin. Ein riesiges Dankeschön an die Ärzte, meine Familie und natürlich an EUCH für eure Liebe», so Carmen Geiss.
Tags zuvor postete sie ein erstes Spital-Selfie. «Ihr Lieben, ich möchte euch etwas sehr Persönliches mitteilen: Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt», schrieb sie dazu und lieferte auch gleich die Erklärung, wie es dazu kommen konnte, mit. «Vor einigen Tagen habe ich in der Schnelligkeit eine Treppenstufe übersehen. Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss».
Keine einfache Situation für die Millionärin. «Aber ich gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung meiner Familie in diese Zeit», so die Millionärin weiter. Trotz dem bevorstehenden Eingriff hat sie ihren Humor nicht verloren. «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an.»
«Wir brauchen dich hier»
Zum Schluss ihres Statements findet die zweifache Mutter dann wieder ernstere Worte. «Ich bin eine Kämpferin und mit der Liebe meiner Familie, meiner Freunde und meiner wahren Fans stehe ich das durch. Danke, dass ihr an meiner Seite seid.» Unter ihrem Post bekam sie nicht nur unterstützende Worte ihrer Fans und Freunde, sondern auch von ihrer Familie.
«Alles wird gut mein Schatz!!! Wir lieben dich!!! Du hast im Leben schon so viel geschafft und das wirst du auch hinter dir lassen. Komm schnell wieder nach Hause, wir brauchen dich hier», kommentierte beispielsweise Ehemann Robert Geiss unter dem Beitrag.
