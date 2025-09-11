DE
Carmen Geiss zeigt sich ohne Filter
1:24
Doch alle reden über Robert:Carmen Geiss zeigt sich ohne Filter

Fans sind von Geiss-Foto auf Insta irritiert
«Wenn die Mutter jünger als die Tochter aussehen will»

Ein Mutter-Tochter-Selfie von Carmen und Shania Geiss sorgt auf Instagram für Verwirrung, Verwunderung und Kritik. Fans kritisieren den Einsatz von Filtern, während Carmen offen zu ihren Schönheitsoperationen steht und von ihren Töchtern unterstützt wird.
Shania (l.) und Carmen Geiss zeigen sich auf Instagram. Die Kommentare zum Foto fallen eher gemischt aus.
Darum gehts

  • Carmen Geiss und Tochter Shania posten Selfie, ernten dafür Kritik statt Bewunderung
  • Fans verwirrt über die Ähnlichkeit, sie vermuten übermässige Filter und Beauty-OPs
  • 60-Jährige sagt, sie habe wieder ihr Gesicht wie mit 40
Jaray_ Fofana.jpg
Jaray FofanaRedaktorin People

Carmen Geiss (60) und Tochter Shania (21) posten ein Selfie auf Instagram. Es ist perfekt inszeniert. Schwarze Roben, roter Herz-Ausschnitt, die blonden Wellen in ihren Haaren sitzen. Eigentlich wollten sie mit dem Bild ihren strengen Arbeitstag illustrieren. Die Unternehmerin schreibt auf Instagram: «Könnt ihr erraten, was wir den ganzen Tag lang gefilmt haben? Sagen wir einfach, es war anstrengend … aber auch urkomisch.»

Doch der Plan ging nach hinten los. Statt Bewunderung gab es viel Kritik und noch mehr Verwirrung: Wer ist wer auf dem Bild? Kommentare wie «Soll das Carmen rechts sein? Ich bin bisschen irritiert!», tauchen unter dem Post auf. Übermässige Filter und Beauty-OPs sollen Carmen unkenntlich gemacht haben. Eine weitere Person schreibt: «Mehr Filter geht nicht!» Die Kritik perlt an der Millionärin ab.

«Wenn man etwas nicht mag, sollte man das machen»

Carmen Geiss hat schon öfter zugegeben, dass sie sich vor dem Skalpell nicht scheut. Laut «Gala» äusserte sich die 60-Jährige schon zu ihrem neuen Look und meinte: «Ich habe wieder mein Gesicht wie mit 40 Jahren.» Gegenüber dem TV-Sender ntv sagte die Fernsehpersönlichkeit, das ihre Töchter erst nicht wollten, dass sie sich unters Messer legt. «Mama, mach das nicht! Stell dir vor, dir passiert was», sagten die Mädchen. Der Reality-Star ist aber der Meinung, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Rückendeckung bekommt sie von ihren Töchtern trotzdem. Shania und Davina (22) stellen sich hinter ihre Mutter. «Wenn man etwas hat, was man nicht mag, sollte man das machen», so Shania in ihrer Show «Die Geissens». 

Schönheitsoperationen sind nicht ungefährlich und trotzdem wurden laut der International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS) im Jahr 2024 rund 38 Millionen Schönheitsoperationen durchgeführt. Davon sind rund 45,9 Prozent chirurgische Eingriffe.

Seit 2010 soll es bei Schönheitsoperationen einen Anstieg von rund 169 Prozent gegeben haben, mit der Brasilien und der USA an der Spitze.

