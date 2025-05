1/7 Davina und Shania Geiss sind eigentlich ein Herz und eine Seele. Foto: Instagram

Die Millionärstöchter Shania (20) und Davina Geiss (21) drängen immer mehr ins Rampenlicht und sorgen in der letzten Zeit mit eigentümlichen Zoffs für Schlagzeilen. Eigentlich sind die beiden unzertrennlich, dennoch konkurrenzieren sich auch ständig. Für ihre Eltern, Robert (61) und Carmen Geiss (60), ist dieser Wettbewerb zwischen den Schwestern jedoch nichts Aussergewöhnliches, wie sie jetzt der «Bild»-Zeitung erklären.

Die jungen Frauen, die im Luxus aufgewachsen sind, vergleichen sich oft miteinander, was immer wieder zu Spannungen führt. Ein Beispiel dafür war Shanias Umzug in ein eigenes Apartment in Monaco, was bei Davina Eifersucht auslöste. Robert Geiss kommentiert den Konflikt so: «Es muss ja zwischen Geschwistern auch so ein bisschen Konkurrenzkampf da sein. Da ist logischerweise ein bisschen Neid, weil die eine jetzt eine neue Wohnung bekommt.»

Eine Geburtstagsuhr für 35'000 sorgte für Eifersuchtsanfall

Die Rivalität erstreckt sich auch auf andere Bereiche. Als Davina sich einer Nasenkorrektur unterzog, wollte Shania ebenfalls etwas in der Beauty-Klinik machen lassen und entschied sich für ein Zahn-Bleaching und der Friede war wieder hergestellt.

Die Eltern bemühen sich, beide Töchter gleichzubehandeln, um Missgunst zu vermeiden. Ein Beispiel dafür war der Kauf einer teuren Uhr für Shania. Carmen Geiss erklärte: «Shania hat irgendwann mal ihre Audemars-Piguet-Uhr bekommen für 35'000 Euro. Davina hatte aber nur zum Geburtstag 15'000 Euro bekommen, da mussten wir 20 drauflegen.»

Shania und Davina verdienen ihr eigenes Geld

Nicht nur bei Geld kommt es bei Shania und Davina Geiss zum Krach. Auch bei Fotoshootings kracht es zwischen den zwei Schwestern. Während eines Bali-Urlaubs kam es zu Unstimmigkeiten, als sie sich gegenseitig fotografieren sollten. Shania war unzufrieden mit Davinas Bemühungen, woraufhin diese genervt kommentierte: «Bei ihr muss man 1000 Fotos machen. Du bist echt krank in der Birne.»

Es besteht Hoffnung, dass sich die Eifersüchteleien bald in Luft auflösen – die finanzielle Unabhängigkeit der Schwestern könnte zukünftige Konflikte um Geld reduzieren. Robert Geiss betont: «Die verdienen ihr eigenes Geld mit ihrer Fernsehshow. Sie sind Influencer, die haben Kooperationen.»