1/7 Carmen Geiss hat ihren 60. Geburtstag gefeiert. Foto: Instagram

Darum gehts Carmen Geiss feierte ihren 60. Geburtstag mit dem Motto «60 Shades of Carmen»

Johnny Logan sang im Duett mit Carmen Geiss «Hold me now»

Über 200 Gäste gratulierten und erhielten ungewöhnliche Gastgeschenke Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Silja Anders Redaktorin People

Am Sonntag, 4. Mai, feierte Carmen Geiss ihre 60. Umrundung um den Planeten. Darauf musste natürlich gebührend angestossen werden. In der heimischen Villa in Saint-Tropez empfingen die Geissens ihre Gäste unter dem Motto «60 Shades of Carmen» – angelehnt an den Bestseller-Roman «50 Shades of Grey». Eigentlich wollte sie nur eine kleine Feier, doch das kam ihrem Ehemann Robert Geiss (61) gar nicht in die Tüte. Er wollte seine Ehefrau hochleben lassen.

Mottotreu zogen sich die Gäste sexy an und trugen Masken – wie im Erotikfilm, welcher der Geburtstagsparty den Namen verlieh. Das Geburtstagskind selbst setzte noch einen obendrauf und zeigte sich im hautengen Anzug aus Lack und Leder.

Auch die Gäste warfen sich in knappe Schale, teilweise ziemlich freizügig, wie es sich für das Thema gehört. Verena Kerth (43) trug ein schwarzes Kleid aus Spitze, Katja Krasavice (28) zeigte in einem hellblauen, mit Strasssteinen besetzten Kleid viel Haut, und Claudia Obert (63) trug ein elegantes, trägerloses rotes Kleid mit schwarzen, langen Handschuhen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Die Gästeliste

Da die Geissens zur High Society gehören, verwundert es nicht, dass auch die Gästeliste mit bekannten Namen durchzogen war. Verena Kerth, Katja Krasavice, Claudia Obert. Aber auch Rapper Capital Bra (30) und sogar der einstige ESC-Star Johnny Logan (70) feierten mit Carmen Geiss. Insgesamt gratulierten über 200 Gäste und stiessen auf das neue Lebensjahr der Millionärin an. Wie «Bild» schreibt, war Ralf Schumacher (49), der ein guter Freund von Carmen Geiss ist, nicht zugegen. Grund dafür war der Formel-1-Grand-Prix in Miami, der am gleichen Wochenende stattfand. Schumacher wurde allerdings von seinem Partner Étienne Bousquet-Cassagne (35) würdig vertreten.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Das Programm

Etwas, wovon die meisten ihr Leben lang nur träumen können, wurde für Carmen Geiss an ihrem Geburtstag Wirklichkeit. Johnny Logan griff zum Mikrofon – und Carmen Geiss tat es ihm gleich. Und dann gaben die beiden im Duett Logans ESC-Hit «Hold me now» zum Besten.

Die Goodie Bags

Als gute Gastgeberin sorgte Carmen Geiss auch für Gastgeschenke. Statt allerdings Kaviar, Champagner oder teure Handcremes gab es für die Gäste von Carmen Geiss – ganz nach dem Motto der Party – Sextoys. Die Damen erhielten Vibratoren, die Herren Penis-Ringe.