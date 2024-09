Mehrere deutsche Medien berichten von einer möglichen Liaison zwischen Reto Hanselmann und Verena Kerth. Jetzt verrät der Zürcher Eventveranstalter Blick, was an den Gerüchten dran ist.

Kurz zusammengefasst Reto Hanselmann und Verena Kerth sind gute Freunde

Hanselmann ist verheiratet mit einem Mann, liebt aber auch Frauen

Hanselmann und Kerth kennen sich seit sieben Jahren

Patricia Broder Redaktorin People

Ist Reto Hanselmann (43) frisch verliebt? In deutschen Medien macht das Gerücht die Runde, der Zürcher Partykönig bandle mit Moderatorin und Ex-Dschungelcamperin Verena Kerth (43) an. «Verena Kerth am Oktoberfest in guten Händen», titelt etwa die «Bild»-Zeitung. «Verena Kerth: Wer ist der Mann an ihrer Seite», fragt vip.de und «Intouch» spekuliert: «Turtelei auf dem Oktoberfest: Ist sie schon wieder vergeben?». Auf den dazugehörigen Bildern sieht man die Münchnerin und den Zürcher in enger Umarmung. Auf einer Aufnahme drückt Hanselmann Kerth einen Kuss auf die Wange.

Doch was ist an den Spekulationen dran? «Verena ist eine wunderschöne Frau und aktuell Single», sagt Hanselmann zu Blick und lässt dabei offen, wie nahe er seiner Freundin an diesem Abend tatsächlich gekommen ist. «Ich liebe Verena und wir haben in den sieben Jahren, in denen wir uns kennen, schon viel miteinander erlebt.»

Hanselmann schliesst Liebe zu Frau nicht aus

Verena Kerth, die sich erst kürzlich von Marc Terenzi (46) getrennt hat, wird gegenüber «Bild» etwas deutlicher: «Das ist einer meiner besten Freunde: Reto Hanselmann aus der Schweiz. Wer denkt, dass dies mein neuer Freund ist, den muss ich leider enttäuschen: Er ist schwul – aber ich liebe ihn trotzdem», so Kerth.

Doch Hanselmann will sich in puncto Sexualität nicht mehr in eine Schublade stecken lassen. «Ich finde die Labels und Fragen dazu langsam mühsam. Ist er schwul oder nicht? Tatsache ist, ich bin aktuell mit einem Mann verheiratet. Trotzdem schliesse ich es nicht aus, mich in Zukunft auch mal in eine Frau zu verlieben.»

Tatsächlich ist es nicht das erste Mal, dass dem Zürcher Partykönig eine Beziehung mit einer prominenten Frau nachgesagt wird. 2018 berichteten mehrere deutsche Zeitschriften und News-Portale von einer Liebelei zwischen Hanselmann und Schlagerkönigin Helene Fischer (40). «Helene Fischer: Lässt dieser Mann sich für sie scheiden?», titelte die «Freizeit Woche». Die «Bunte» nannte Fischer eine «Herzensbrecherin», und «Intouch» berichtete von einer «verbotenen Liebe» zwischen den beiden.

«Ich glaube, dass man mir gerne eine Liebe mit einer prominenten Frau unterstellt, hat damit zu tun, dass ich nicht der klassischen Vorstellung eines Mannes entspreche, der mit einem Mann zusammen ist», ist Hanselmann überzeugt. «Ich bin einfach ich und die meisten meiner Freunde sind Heteromänner.» Zudem verehre und liebe er Frauen. «Ich brauche sie. Frauen gefallen mir optisch sogar noch mehr als Männer», erklärt der Eventveranstalter und fügt abschliessend an: «Ich lasse mir im Leben offen, in wen ich mich noch verliebe – ganz unabhängig vom Geschlecht.»