Marc Terenzi und Verena Kerth haben sich getrennt

Verena Kerth (43) beendet die Spekulationen. Die Münchnerin hat am Donnerstag (25. Juli) via Instagram die Trennung von ihrem Partner Marc Terenzi (46) bestätigt. «Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Stimmt schon. Marc und ich hatten unübersehbar eine harte Zeit und sind bereits seit längerem kein Paar mehr. Damit ist es jetzt offiziell raus und wir können die Spekulationen einstellen», schrieb die Moderatorin in einem Statement in ihrer Story.

Der Grund für das lange Geheimhalten der Trennung

Dabei verriet die 43-Jährige auch den Grund, warum sie die Trennung einige Zeit für sich behalten habe. «Warum ich so lange dazu geschwiegen habe: Ich brauchte etwas Abstand, um mich neu zu ordnen. Die vergangenen knapp zwei Jahre waren eine verrückte Achterbahnfahrt, die mir psychisch viel abverlangt hat», so Kerth.

Darüber hinweg ist sie offenbar laut eigenen Aussagen noch nicht: «Es wird noch dauern, bis ich all das, was passiert ist, wirklich verarbeitet habe, aber loszulassen war ein erster, sehr heilsamer Schritt. Im Moment bin ich einfach nur froh, mein eigenes Leben zurück zu haben.»

Marc Terenzi schweigt noch zur Trennung

Das letzte gemeinsame Foto mit Marc Terenzi auf ihrem Instagram-Profil stammt von Anfang Mai. Seitdem zeigte sie sich auf ihrem Social-Media-Kanal nur noch allein ohne Partner auf Schnappschüssen. Marc Terenzi hat sich seinerseits noch nicht via Social Media zu der Trennung geäussert. Auf seinem Profil ist als erster Post derzeit noch ein Foto von seinem Antrag angepinnt, mit dem er Kerth Anfang des Jahres 2023 vor laufender Kamera überraschte, nachdem sie aus dem RTL-Dschungel kam.

Die beiden waren vor ihrer Liebesbeziehung über 20 Jahre befreundet. Während ihrer gemeinsamen Zeit sorgten sie immer wieder auch für negative Schlagzeilen rund um ihre Partnerschaft. 2023 musste sich der Sänger zudem mit schweren Anschuldigungen einer früheren Freundin auseinandersetzen.

Ende Juni sagte er noch in einem «Bild»-Interview zu den Trennungsgerüchten von Verena Kerth: «Wir sehen uns nicht so oft wie früher, als ich keine Jobs hatte. Da hatte ich ja immer Zeit, sie zu begleiten. Jetzt habe ich eben auch wieder berufliche Verpflichtungen», berichtete der US-Amerikaner.

Terenzi war von 2004 bis 2010 mit Sarah Connor (44) verheiratet, die Trennung gaben die beiden bereits 2008 bekannt. Das Ex-Paar hat einen Sohn und eine Tochter zusammen. Vor der Beziehung zu Kerth war der Sänger unter anderem mit Jenny Elvers (52) liiert. Kerth sorgte vor ihrer Beziehung mit Terenzi mit ihren Beziehungen zu Fussball-Star Oliver Kahn (55) und Medienmanager Martin Krug (66) für Aufsehen.