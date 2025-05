Am Wochenende feierten die Geissens in St.Tropez den 60. Geburtstag von Mutter Carmen. Bei der ausschweifenden Party mit dabei war auch Verena Kerth, die gegenüber Blick aus dem Nähkästchen plaudert.

Darum gehts Carmen Geiss feierte 60. Geburtstag mit über 200 Gästen in Saint-Tropez

Verena Kerth schwärmt von Carmens Gesangsauftritt und der ausgelassenen Partystimmung

Gastgeschenk war ein Vibrator für die Frauen

Saskia Schär Redaktorin People

Mit über 200 Gästen stiess Carmen Geiss am Sonntag in ihrer Villa in Saint-Tropez (F) auf ihren 60. Geburtstag an und feierte diesen mit ihrer illustren Gästeschar ausgiebig. Dies unter dem Motto «60 Shades of Carmen», angelehnt an den Erotik-Bestseller «50 Shades of Grey». Unter den zahlreichen Partygängern war auch Verena Kerth (43), die bei Blick über den legendären Abend auspackt.

«Für mich war es jetzt schon die Party des Jahres! Unfassbar!», meint die deutsche TV-Bekanntheit begeistert. «Super coole Leute, Hammer Essen und ein paar Getränke gab es auch», fügt Kertz schmunzelnd hinzu. Doch sie schwärmt nicht nur von den Gästen und der Kulinarik, sondern auch vom Auftrittstalent der Gastgeberin. «Es war eine super Performance von ihr auf der Party, als sie ihren neuen Song gesungen hat!».

0:32 Hit «Hold Me Now»: Hier singt Carmen Geiss mit Johnny Logan auf der Bühne

Was schenkt man einer Millionärin?

Mit leeren Händen zu einem Geburtstag und dann erst noch an einen Runden – undenkbar. Doch was schenkt man denn einer Multimillionärin wie Carmen Geiss, die gefühlt schon alles hat und sich alles leisten kann, was sie noch nicht besitzt und mit Geld zu kaufen ist? Im Falle von Verena Kerth personalisierte Kunst. «Ich habe Udo [Lindenberg Anm.d.Red] ein Bild für Carmen malen lassen.» Darauf zu sehen der kultige Sänger selbst, wie er auf die ebenso kultige Blondine anstosst.

Dass es Verena Kerth an der Party gefallen hat, zeigt sich auch daran, dass sie sie gemäss eigenen Aussagen als Letzte verlassen hat. Dadurch kam sie (leider?) auch nicht mehr in den Genuss des Gastgeschenkes – einem Vibrator.