Neuer drei Meter hoher Zaun, Kameras und Alarmanlage installiert

Nach dem Raubüberfall im Juni erhöhen die Geissens die Sicherheitsmassnahmen. Ihr Anwesen bei Saint-Tropez habe sich inner lediglich vier Tagen «in eine echte Sicherheits-Oase verwandelt», berichtet Carmen Geiss (60) auf Instagram. Dafür waren allerdings auch ganze fünf Mann nötig, wie ihrem angefügten Bild zu entnehmen ist. «Jetzt steht bei uns ein System, das einem Fort Knox gleicht – und gibt uns endlich wieder das Gefühl, sicher und geschützt zu sein», schreibt sie zu dem Bild auf dem auch Ehemann Robert (61) und ihre beiden Töchtern Shania (20) und Davina (22) zu sehen sind. Ihre Familie könne nun «endlich wieder ruhig schlafen», so Carmen Geiss weiter.

Weitere Einblicke in das aufgerüstete Zuhause gibt es von Robert Geiss auf Instagram. «Wir sind fleissig am Arbeiten, am Aufrüsten: Neue Alarmanlage, neuer Zaun, neue Sicherheit. Damit uns das, was passiert ist, nicht nochmal passieren kann», berichtete er noch während der Bauarbeiten in einem Clip. Auch neue Kameras liessen sie installieren – «damit wir auch hinterher alles im Bild haben». Scherzend ergänzte er, die Reality-Show der Familie könne nun live gesendet werden und dass der Sommer nun weitergehen könne.

In einem weiteren Bau-Update erzählte Geiss, der Zaun inklusive Mauer werde von der Strassenseite her mindestens drei Meter hoch. «Wenn wir jetzt oben noch ein bisschen Stacheldraht draufmachen, glaube ich, haben wir eine ganz gute Absicherung hier.»

Einbrecher verletzten Carmen und Robert Geiss

In der Nacht zum 15. Juni waren vier bewaffnete Personen in das Anwesen der Familie eingedrungen. Die Einbrecher bedrohten das Paar im Wohnzimmer und griffen es an. Sie raubten Wertgegenstände im Gesamtwert von rund 200'000 Euro – darunter Schmuck und Bargeld.

Bei dem Überfall wurde Robert Geiss an den Rippen verletzt, seine Frau «wurde bis zur Bewusslosigkeit gewürgt». Als Folge riss eine Naht am Hals wieder auf. In einem Gespräch mit Frauke Ludowig sagte Robert Geiss, es sei ein Angriff auf das Leben seiner Frau gewesen. «Der Anwalt in Deutschland sagt ganz klar: ‹Das war ein Mordversuch›», berichtete er in dem von RTL veröffentlichten Videoausschnitt.